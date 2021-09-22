В Улан-Удэ «трудные» подростки сдавали нормы ГТО

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Дети бегали, подтягивались, отжимались и прыгали в длину



В Улан-Удэ полицейские и сотрудники министерства образования Бурятии на спортивной площадке Центрального стадиона организовали для детей, находящихся на профилактических учётах в органах внутренних дел, личное первенство по силовой подготовке. Соревнования прошли по стандартам всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В эстафете приняли участие ребята из трёх районов Улан-Удэ. Всего собралось более 30 участников в возрасте от 12 до 14 лет.



Зачёт по сдаче нормативов ГТО у подростков фиксировали сотрудники ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта Бурятии.



Юные спортсмены преодолели разнообразные испытания, в числе которых бег с ускорением, подтягивание на турнике, сгибание разгибание в упоре лежа на полу, прыжки в длину.



Всем участникам вручены подарки (рюкзаки, спортивные сумки) и грамоты, победители награждены медалями.



Организаторы мероприятия отметили, что ребята активно проявляли себя и участвовали во всех этапах соревнований. Сдача нормативов в таком формате проводилась впервые. Полицейские планируют организовывать соревнования для своих подопечных регулярно.

