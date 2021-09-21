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Неоднозначный клип улан-удэнских музыкантов возмутил пользователей

Неоднозначный клип улан-удэнских музыкантов возмутил пользователей
Общество, 
Некоторые пользователи усмотрели в клипе пропаганду «травы»

Некоторые пользователи возмутились тизером будущего клипа улан-удэнской группы «Триглав» из-за многочисленных кадров с дикой коноплёй. В видео музыканты гуляют по конопляному полю и днём, и вечером, причём камера не раз берёт траву крупным планом. Сам клип снят на песню «Чисто поле».

Возмущённый пользователь опубликовал в паблике «Аноним 03» пост, где поделился мыслями:

«Сегодня наткнулся на вот такое видео, рэперы из Улан-Удэ сняли клип о Бурятии! Как считаете, нужна ли республике такая слава??? Или эти горе «артисты» походу - того! Куда смотрят правоохранительные органы?!» – написал житель республики.

Под постом началось бурное обсуждение записи. Некоторые поддержали автора поста:

«Снимают всякую чушь, а молодёжь смотрит. Явная пропаганда марихуаны… Или же вы хотите вернуть то время, когда производили её в объёмах»
«Мол, смотрите сколько у нас травы»
«Так-то могут привлечь за пропаганду наркотиков»
«В поле дураков ходят, весёлые уже! Снимать же больше нечего. Интересно, про что песня будет?! Про то, как нам весело живётся в Бурятии? Позор!».

Однако часть пользователей заступилась за музыкантов:

«То, что трава в кадре вам не даёт покоя, дык, это только у вас проблемы. Хорошая музыка, снято красиво...Че кого вообще???»
«Нормальный видос. Что такого? Если конопля у нас везде растёт как сорняк, люди же в этом не виноваты. Автор, у тебя самого походу проблемы»
«И что в этом видео такого? Ходят по полю туда-сюда и всё».

Что касается остальных тизеров клипа, который скоро должен выйти, то там всё же показаны другие локации – лес, скалы.

Группе, снявшей ролик, около трёх лет. В ней три исполнителя. Ребята сами сочиняют тексты и музыку, исполняют песни в жанре хип-хоп, рэп, трэп.
клип музыканты

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