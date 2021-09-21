Неоднозначный клип улан-удэнских музыкантов возмутил пользователей

Некоторые пользователи усмотрели в клипе пропаганду «травы»



Некоторые пользователи возмутились тизером будущего клипа улан-удэнской группы «Триглав» из-за многочисленных кадров с дикой коноплёй. В видео музыканты гуляют по конопляному полю и днём, и вечером, причём камера не раз берёт траву крупным планом. Сам клип снят на песню «Чисто поле».



Возмущённый пользователь опубликовал в паблике «Аноним 03» пост, где поделился мыслями:



«Сегодня наткнулся на вот такое видео, рэперы из Улан-Удэ сняли клип о Бурятии! Как считаете, нужна ли республике такая слава??? Или эти горе «артисты» походу - того! Куда смотрят правоохранительные органы?!» – написал житель республики.



Под постом началось бурное обсуждение записи. Некоторые поддержали автора поста:



«Снимают всякую чушь, а молодёжь смотрит. Явная пропаганда марихуаны… Или же вы хотите вернуть то время, когда производили её в объёмах»

«Мол, смотрите сколько у нас травы»

«Так-то могут привлечь за пропаганду наркотиков»

«В поле дураков ходят, весёлые уже! Снимать же больше нечего. Интересно, про что песня будет?! Про то, как нам весело живётся в Бурятии? Позор!».



Однако часть пользователей заступилась за музыкантов:



«То, что трава в кадре вам не даёт покоя, дык, это только у вас проблемы. Хорошая музыка, снято красиво...Че кого вообще???»

«Нормальный видос. Что такого? Если конопля у нас везде растёт как сорняк, люди же в этом не виноваты. Автор, у тебя самого походу проблемы»

«И что в этом видео такого? Ходят по полю туда-сюда и всё».



Что касается остальных тизеров клипа, который скоро должен выйти, то там всё же показаны другие локации – лес, скалы.



Группе, снявшей ролик, около трёх лет. В ней три исполнителя. Ребята сами сочиняют тексты и музыку, исполняют песни в жанре хип-хоп, рэп, трэп.

