Мэр Улан-Удэ проверил ход строительства детского сада на Лермонтова

Садик распахнёт двери для ребятишек в начале следующего года
Сегодня, 21 сентября, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков побывал на строительстве детского сада на 280 мест по улице Лермонтова в Железнодорожном районе столицы Бурятии. На сегодня его готовность составляет около 70%.
- До конца этой недели закрываем тепловой контур и подаём тепло, внутри уже начали чистовую отделку. В ноябре по контракту заканчиваем строительство и готовимся к приёмке объекта – будем тщательно проверять выполнение каждого этапа работы. После передачи детского сада в комитет по образованию, будем готовиться к получению лицензии. В начале следующего года садик распахнёт двери для наших ребятишек, – рассказал Игорь Шутенков.
Детский сад строится по типовому проекту: здесь разместится раздевальная, игровая, спальня, буфетная, санузел, музыкальный зал, зал для физкультурных занятий, кабинет логопеда и помещение пищеблока.
Работы начались в апреле этого года. Сейчас все четыре корпуса возведены, строители завершают монтаж кровли и утепляют фасад.
- Строительство детского садика идёт по плану. Ведётся благоустройство, внутренние работы, наружные сантехнические работы: канализация проведена, водопровод заведён, приступили к тепловым сетям, – пояснил директор подрядной организации «РостИнвестСтрой» Николай Сугадаев.
Параллельно на территории детского сада строят игровую площадку и парковку. Игорь Шутенков сегодня во время обхода территории будущего детского сада обратил особое внимание на организацию проезда к учреждению.
Детсад рассчитан на 280 детей ясельного, младшего, среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста по 20 воспитанников в одной группе.
Напомним, в апреле этого года в городе началось строительство детского сада на улице Конечная, завершено строительство детских садов в микрорайоне Забайкальский, на станции Дивизионная и на улице Боевая. Всего в прошлом и этом году сдали в эксплуатацию 12 детских садов.
Строительство детских садов ведётся в рамках федерального проекта «Содействие занятости» в рамках национального проекта «Демография», утверждённого в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Мэр Улан-Удэ проверил ход строительства детского сада на Лермонтова
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