В Бурятии клещи покусали более 2,7 тысяч человек

Зарегистрировано 29 случаев инфекций, передающихся клещами



На 20 сентября за медицинской помощью по поводу укусов клещей в Бурятии обратилось 2758 человек, из них 847 детей. Это на 20% ниже аналогичного периода 2020 года.



Почти половина всех случаев укусов клещей зарегистрированы в населённых пунктах, на собственных приусадебных участках. Укусы зарегистрированы во всех районах республики и в Улан-Удэ.



Зарегистрировано 29 случаев инфекций, передающихся клещами: семь - клещевого вирусного энцефалита, 13 - клещевого боррелиоза, девять - клещевого риккетсиоза.



- В текущем периоде против клещевого вирусного энцефалита привито более 72,9 тыс. человек. Профилактические прививки в настоящее время продолжаются. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Дети прививаются бесплатно, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



В ведомстве напомнили, что профилактические прививки являются наиболее надёжным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита. Прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию (две инъекции вакцины с интервалом месяц) следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.



В случае нападения и присасывания клеща необходимо сразу обратиться в медицинское учреждение: жителям районов на станцию скорой помощи, в поликлинику при центральной районной больнице; жителям Улан-Удэ - в приёмное отделение республиканской клинической инфекционной больницы (ул. Пирогова, д. 9а).



Снятого клеща необходимо сдать в лабораторию для проведения исследования на наличие возбудителей клещевых инфекций.



Адреса лабораторий для проведения исследования клещей в Улан-Удэ:



- Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия, ул. Ключевская, 45б. (с понедельника по субботу, с 9:00 до 12:00);

- Республиканская клиническая инфекционная больница, ул. Пирогова, д.9а (круглосуточно).







