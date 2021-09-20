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В Улан-Удэ появится лесопитомник

В Улан-Удэ появится лесопитомник
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Этой осенью там высадят несколько тысяч саженцев

В Улан-Удэ вблизи посёлка Таёжный в местности Воровская падь определён участок для строительства городского лесопитомника. Там уже проведена опашка территории, заготовка саженцев и устанавливается ограждение. Открытие питомника запланировано уже на эту осень.

- Пока он будет работать на доращивание саженцев. В следующем году мы проведём посев на семена, зелёное черенкование, и питомник запустится уже как полноценный, - рассказала и. о. директора МБУ «Городское лесничество» Виктория Утёсова.

Планируется, что питомник будет обеспечивать саженцами не только «Горлесхоз», но и управляющие организации.

- Там будет находиться административное здание, сотрудники, будет организован полив, - добавила Виктория Утёсова.

До 15 октября специалисты высадят в питомнике около шести тысяч акаций, яблонь, берёз, сосен и шиповника. Деревья и кустарники возьмут под линиями электропередачи, то есть там, где их ждала неизбежная вырубка.

Всего в Улан-Удэ запланировано высаживать 23 тысячи саженцев ежегодно.

- То, что у нас не приживается, это 15-20%, и это нормально для городских территорий, мы в следующие посадки обязательно досаживаем. Следующей весной весь «отпад» мы досадим. Этой осенью мы досадим «отпад» весенний, - рассказала и. о. директора МБУ «Городское лесничество».

озеленение саженцы деревьев

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