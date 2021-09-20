В Улан-Удэ молодой учитель истории работает в школе, которую сам окончил





Четвёртый год подряд Иван Семушев преподаёт историю в школе, которую сам окончил. Он пришёл работать преподавателем сразу после окончания бакалавриата в 2018 году. За это время успел завоевать второе место в первом городском конкурсе учителей, занимающихся дистанционным обучением, поучаствовать во всероссийском форуме молодых педагогов, а также окончить магистратуру и поступить в аспирантуру.



- Днём преподаю историю ученикам, а по вечерам сам учусь и получаю новые знания в аспирантуре, - рассказал Иван Семушев.



Иван признался, что стал учителем во многом благодаря своим педагогам, которые сумели стать хорошим примером. Хотя многие одноклассники удивляются, как это работать в одном коллективе со своими же учителями.



- Когда я только пришёл работать, то тоже не мог представить себя – коллегой моих учителей, моих наставников. На самом деле это даже удобней и проще, во многом помогают и подсказывают. В этом плане проблем никаких нет, - признался молодой учитель.



Коллектив средней школы №65 поддерживает Ивана и верит, что его ждёт большое будущее и хорошая карьера, ведь на уроках у Ивана Семушева дети всегда с интересом учатся и с радостью отвечают на вопросы.



- С детьми общий язык нахожу легко, хорошо их понимаю, возможно, потому что разница в возрасте не такая уж и большая, в тоже время понимаю, где нужно быть построже, - поделился своим опытом Иван.







В пресс-службе мэрии Улан-Удэ рассказали о молодом учителе истории из средней школы №65 Иване Семушева.