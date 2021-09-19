В Улан-Удэ активность невысокая
Стали известны показатели явки на выборах в Госдуму на 15 часов 19 сентября. Проголосовали 36,51% избирателей.
Наибольшая активность зафиксирована в Закаменском районе, где на участки пришли почти 62% избирателей. На втором месте Окинский район, где голоса отдали 57% избирателей. В Еравнинском районе явка почти 56%, в Кижингинском – 50%. Больше районов, где явка перевалила за половину от числа избирателей, нет.
В среднем по Улан-Удэ показатель – 27%.
В республике работают 813 избирательных участков. Они закроются в 20 часов.
Явка на выборах в Бурятии приближается к 40%
Общество, Фото:
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