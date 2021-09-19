Явка на выборах в Бурятии приближается к 40%

В Улан-Удэ активность невысокая



Стали известны показатели явки на выборах в Госдуму на 15 часов 19 сентября. Проголосовали 36,51% избирателей.



Наибольшая активность зафиксирована в Закаменском районе, где на участки пришли почти 62% избирателей. На втором месте Окинский район, где голоса отдали 57% избирателей. В Еравнинском районе явка почти 56%, в Кижингинском – 50%. Больше районов, где явка перевалила за половину от числа избирателей, нет.



В среднем по Улан-Удэ показатель – 27%.



В республике работают 813 избирательных участков. Они закроются в 20 часов.

