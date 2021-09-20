К концу дня погода ухудшится в Окинском районе
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 20 сентября, в республике без осадков. Утром местами туманы. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +20,+25, местами +14,+19.
В конце дня в Окинском районе ожидается увеличение облачности, осадки, усиление ветра до 15 м/с.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём +23,+25.
В Улан-Удэ продолжается «бабье лето»
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