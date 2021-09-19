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Ещё два села из Бурятии признают самыми красивыми в России

Ещё два села из Бурятии признают самыми красивыми в России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Попасть в список самых красивых деревень страны непросто

Село Посольское в Кабанском районе и улус Хойтогол в Тункинском районе Бурятии должны войти в список самых красивых деревень России. Решение примут по итогам специальной экспедиции.

- Участники экспедиции проверят наличие в этих населённых пунктах полноценной туристической инфраструктуры: мест для размещения гостей, возможностей по обеспечению их питанием, связью и другими услугами. В случае положительного решения оба села присоединятся к российскому - и мировому - списку самых красивых деревень и городков. Опыт официального признания населённых пунктов самыми красивыми показывает, что в ближайшие годы после получения статуса туристический поток увеличивается от двух до пяти раз, что приносит дополнительный доход городку или селу, - сообщает «Интерфакс».

Вопросом занимается Ассоциация самых красивых деревень и городков России. За шесть лет существования Ассоциация получила две тысячи заявок на вступление из регионов РФ, провела экспертизу более 650 претендентов. Из них 23 обрели статус действительных членов, остальные находятся в процессе вступления.

Инаугурация Хойто-Гола с вручением почётного знака состоится уже 23 сентября, сообщила пресс-секретарь администрации Тункинского района Дора Хамаганова.

- Включить какое-нибудь интересное село в список - очень сложная процедура. Надо пройти все этапы, на российском и международном уровнях. И Хойто-Гол прошёл все этапы на высшем уровне, признан строгим жюри достойного этого высокого звания. Надо соответствовать многим критериям - сохранность и эстетическая, ценность природных ландшафтов, наличия историко-культурного наследия, сельского музея, приемлемой по качеству дороги, аутентичных, старинных домов и многому другому, - отмечает Дора Хамаганова.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году список самых красивых деревень России пополнило семейское село Большой Куналей Тарбагатайского района. В 2016 году в этот список было включено ещё одно тарбагатайское село Десятниково.

сельские поселения

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