 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 сентября

18 сентября

17 сентября

Популярное

В Бурятии проголосовал 101-летний ветеран

В Бурятии проголосовал 101-летний ветеран
Общество,  Фото:Избирком Бурятии
Ветеран живёт в Горячинске

18 сентября в селе Горячинск Прибайкальского района Бурятии проголосовал 101-летний ветеран Великой Отечественной войны Иннокентий Константинович Шилкин.

- В связи с обращением о голосовании на дому, к ветерану выехали члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № 513, - сообщили в Избиркоме Бурятии.

Сегодня в Бурятии проходит третий, заключительный день выборов в Госдуму.

выборы ветераны ВОВ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии проголосовал 101-летний ветеран
В Бурятии проголосовал 101-летний ветеран
Общество, 19.09.2021
Ветеран живёт в Горячинске
В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19
В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19
Общество, 19.09.2021
Ранее власти предупреждали о возможной четвёртой волне коронавируса осенью
Учёные предлагают очищать Байкал свеклой
Учёные предлагают очищать Байкал свеклой
Общество, 19.09.2021
Разработку запатентовали уфимские учёные
В Улан-Удэ три дома остались без отопления
В Улан-Удэ три дома остались без отопления
Общество, 19.09.2021
Специалисты ищут утечку в подвале
Жительница Бурятии проголосовала через 35 минут после родов
Жительница Бурятии проголосовала через 35 минут после родов
Общество, 19.09.2021
Голосование состоялось прямо в родильном зале
В Улан-Удэ сегодня днём до +24 градусов
В Улан-Удэ сегодня днём до +24 градусов
Общество, 19.09.2021
В республике прогнозируется тёплая без осадков погода
Иркутянин пойдёт по суд за убийство брата
Иркутянин пойдёт по суд за убийство брата
Общество, 18.09.2021
Трагедия произошла во время распития алкоголя
Ещё почти 3 млн направят на выплаты пострадавшим от ЧС в Бурятии
Ещё почти 3 млн направят на выплаты пострадавшим от ЧС в Бурятии
Общество, 18.09.2021
«Заседания комиссии проводятся постоянно, решения принимаем быстро», - заверил зампред правительства Бурятии

Жителя Бурятии оштрафовали за неповиновение полицейским
Жителя Бурятии оштрафовали за неповиновение полицейским
Общество, 18.09.2021
При сопровождении в спецавтомобиль он сопротивлялся, толкался, упирался ногами, руками об автомобиль
В Бурятии изъяли около двух тонн нерестового омуля
В Бурятии изъяли около двух тонн нерестового омуля
Общество, 18.09.2021
В республике проходит второй этап операции «Путина-2021»
В Бурятии открыли памятник к 20-летию подвига сотрудника МВД
В Бурятии открыли памятник к 20-летию подвига сотрудника МВД
Общество, 18.09.2021
В селе Нарын прошёл торжественный митинг, приуроченный к открытию памятника
Тренер Михаила Асташова поблагодарил жителей и руководство Бурятии за поддержку
Тренер Михаила Асташова поблагодарил жителей и руководство Бурятии за поддержку
Общество, 18.09.2021
В 2017 году в Бурятии была открыта школа адаптивного спорта, что, по словам тренера, позволило достигнуть сегодняшних результатов
В Улан-Удэ выполнили ямочный ремонт на магистралях
В Улан-Удэ выполнили ямочный ремонт на магистралях
Общество, 18.09.2021
Работы по устранению ям будут продолжены в зависимости от благоприятных погодных условий до ноября
Вертолёт Ми-2 будет патрулировать территорию нацпарка Бурятии
Вертолёт Ми-2 будет патрулировать территорию нацпарка Бурятии
Общество, 18.09.2021
Патрулирование будет проводиться в целях соблюдения режима охраны особо охраняемой природной территории
В Бурятии выявлено 85 новых случаев коронавируса за сутки
В Бурятии выявлено 85 новых случаев коронавируса за сутки
Общество, 18.09.2021
Два человека скончались от коронавируса

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^