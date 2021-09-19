Ветеран живёт в Горячинске
18 сентября в селе Горячинск Прибайкальского района Бурятии проголосовал 101-летний ветеран Великой Отечественной войны Иннокентий Константинович Шилкин.
- В связи с обращением о голосовании на дому, к ветерану выехали члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № 513, - сообщили в Избиркоме Бурятии.
Сегодня в Бурятии проходит третий, заключительный день выборов в Госдуму.
В Бурятии проголосовал 101-летний ветеран
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Ветеран живёт в Горячинске
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