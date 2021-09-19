В Бурятии проголосовал 101-летний ветеран

Общество, Фото: Избирком Бурятии

Ветеран живёт в Горячинске



18 сентября в селе Горячинск Прибайкальского района Бурятии проголосовал 101-летний ветеран Великой Отечественной войны Иннокентий Константинович Шилкин.



- В связи с обращением о голосовании на дому, к ветерану выехали члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № 513, - сообщили в Избиркоме Бурятии.



Сегодня в Бурятии проходит третий, заключительный день выборов в Госдуму.



