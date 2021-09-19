В Улан-Удэ три дома остались без отопления

Специалисты ищут утечку в подвале



Днём в субботу, 18 сентября, три двухэтажных многоквартирных дома в Улан-Удэ остались без отопления. Это дома по улице Тропинина, 10, 12 и улице Шаляпина, 25.



- В 14:50 по заявке УК «Сантехсервис» отключили отопление для поиска и устранения утечки в подвале жилого дома по ул. Шаляпина, 25. Под отключение попали потребители трёх жилых домов, - сообщили оперативные службы города.



Работа запланированы на сегодня, 19 сентября.

