В Бурятии открыли памятник к 20-летию подвига сотрудника МВД





Подполковник внутренней службы Сергей Аюрович Сультимов в должности врача сводного отряда милиции ППС МВД Республики Бурятия с 6 июня 2001 года находился в служебной командировке в зоне проведения контртеррористических операций на Северном Кавказе. Погиб 17 сентября 2001 года в ходе ожесточённого боя при отражении внезапного нападения со стороны боевиков.



За мужество и отвагу Сергей Аюрович посмертно награждён «Орденом Мужества». Приказом МВД Республики Бурятия герой занесён в Книгу памяти Республики Бурятия. Также на здании госпиталя регионального МВД установлена мемориальная доска.





В селе Нарын Заиграевского района открыли памятник к 20-летию подвига Сергея Аюровича Сультимова, погибшего при исполнении служебных обязанностей в Чечне - главного специалиста медицинского отдела тыла МВД по Бурятии, подполковника внутренней службы.Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, 16 сентября в родном селе Сергея Аюровича прошёл торжественный митинг, приуроченный к открытию памятника. Почтить память героя собрались близкие родственники, дети и внуки. Его память почтили и сотрудники, ветераны медико-санитарной части МВД по Бурятии и районного отдела полиции, приехали одноклассники, сослуживцы подполковника внутренней службы.По словам родственников Сергея Аюровича, строительство памятника продолжалось три месяца (с июня по август). Перечисляли деньги на его создание односельчане, оказали содействие работники администрации Заиграевского района. Инициативной группой строился и проектировался памятник, чтобы долгие годы память о подвиге земляка была жива.- Открытие мемориальной доски, установка гаубицы 1942 года выпуска рядом с памятником – землякам, воевавшим в Великой Отечественной войне, предоставленной в дар Нарыну войсковой частью – это для наших потомков, для подрастающего поколения, которые должны знать и помнить о своих предках-земляках. Из небольшого села Нарын на ту войну мужчины из каждой семьи ушли воевать, многие не вернулись. Кто знает, возможно, кто-то из наших дедов и прадедов бил врагов из этой гаубицы. О любой войне нелегко говорить, но мы не имеем права забывать, мы живы, пока мы помним. Герой не гибнет, умирая, вторая жизнь ему дана. Вторая жизнь – в нашей памяти, в памяти нашей молодежи и подрастающего поколения, - отметили сельчане.