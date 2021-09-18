В Бурятии выявлено 85 новых случаев коронавируса за сутки



По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 18 сентября зарегистрировано 57885 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 49% (28 127) приходится на жителей Улан-Удэ.



За минувшие сутки выявлено 85 новых больных коронавирусом.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 68 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 18 сентября число контактных лиц – 6023 человек.



По данным минздрава республики всего выздоровели от COVID-19 – 49 585 человек, в том числе за сутки 78.



В стационарах региона получают лечение 366 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 303. В отделениях реанимации находится 42 пациента (из них старше 65 лет –27), на ИВЛ –25 пациентов (из них старше 65 – 14), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 17.



Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 440 коек: занято – 366, свободно – 74 койки. Занятость коечного фонда составляет 83,2%.



По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 985 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1812 человек, в том числе за сутки 2 пациента (в возрасте до 65 лет – 1 человек, старше 65 лет – 1 человек).



