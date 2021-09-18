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В Улан-Удэ выполнили ямочный ремонт на магистралях

В Улан-Удэ выполнили ямочный ремонт на магистралях
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Улан-Удэ
Работы по устранению ям будут продолжены в зависимости от благоприятных погодных условий до ноября

Дорожные рабочие Комбината по благоустройства привели в порядок дорогу в микрорайоне Энергетик, по улице Буйко в Железнодорожном районе и часть проспекта Автомобилистов. Главные нововведения в этом году - все подготовленные ямы закрываются асфальтом в этот же день, а небольшие трещины и выбоины моментально ремонтируются струйно-инъекционным способом, сообщает Комитет городского хозяйства.

В процессе эксплуатации дорог покрытие подвергается износу. Одним из наиболее часто возникающих дефектов являются трещины. Небольшие трещины, безобидные на первый взгляд и оставленные без ремонта, приводят впоследствии к более серьёзным разрушениям: провоцируют появление выбоин и сквозных глубоких трещин, которые снижают прочность дорожной конструкции. Кроме того, сквозь трещины начинает проникать вода, увлажняющая и при замерзании разрушающая нижележащие слои дорожной одежды. Таким образом, важно своевременно заделать небольшие трещины в покрытии, иначе придётся выполнять более трудоёмкий и дорогостоящий ремонт.

- Такие трещины как раз и устраняет передовая современная техника, поступившая в городской Комбинат по благоустройству в начале этого года, - сообщили в мэрии Улан-Удэ.

Большие ямы устраняются картовым способом, то есть на месте ямы вырезаются квадраты, прямоугольники, которые заполняются горячим асфальтом и уплотняются виброкатком. Отметим, что открытые отфрезерованные ямы заполняются горячим асфальтом в течение нескольких часов, а не остаются как раньше в таком состоянии на несколько дней или недель.

Работы по устранению ям в городе будут продолжены в зависимости от благоприятных погодных условий до ноября.
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