В Забайкалье назвали «Студентов года»

Общество, Фото: пресс-служба Забайкальского краевого училища искусств

Лучшими стали 8 студентов и 3 студобъединения



15 сентября в столице Забайкальского края состоялось награждение победителей и лауреатов регионального этапа национальной премии «Студент года – 2021». На победу претендовали 43 участника из Читы, Краснокаменска, Борзи и Приаргунска. В итоге лучшими признаны восемь студентов и три студенческих объединения.



Победителем в индивидуальной номинации «Интеллект года» среди образовательных организаций высшего образования региона стала студентка Забайкальского института железнодорожного транспорта (ЗабИЖТ) Мария Поскотина. Лауреаты – Ольга Бизяева и Надежда Давыдова из этого же вуза.



Победителем в индивидуальной номинации «Общественник года» стал студент Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) Алексей Бусоедов. Лауреатами конкурса стали студентка ЗабГУ Анастасия Лебедева и студентки ЗабИЖТа Аяна Ойдопова и Виктория Цырендашиева.



В номинации «Спортсмен года» победителем стал студент ЗабГУ Антон Чипизубов. Лауреатом конкурса стал студент ЗабГУ Николай Суранов.



В индивидуальной номинации «Творческая личность» победителем определили студента ЗабИЖТа Дмитрия Чернигова. Лауреатами в этой номинации стали студент ЗабГУ Даниил Зеленский и студентка ЗабИЖТа Екатерина Кривова.



Победителем в коллективной номинации «Добровольческое объединение года» стал студенческий социально-педагогический отряд ЗабГУ «Ойкос». Лауреатом – волонтёрский отряд ЗабГУ «Капитал».



«Студенческим медиа года» был признан медиацентр совета обучающихся Читинской государственной медицинской академии. А «Юридическим объединением года» - клиника «Фемида» при Забайкальском госуниверситете.



В индивидуальной номинации «Общественник года» среди профессиональных образовательных организаций края победителем стал студент Читинского техникума отраслевых технологий и бизнеса (ЧТОТиБ) Денис Инжеев, а лауреатами – студент Читинского политехнического колледжа Сергей Мешалкин, студентка Краснокаменского промышленно-технологического колледжа Александра Пляскина.



Лучшим в номинации «Профессионал года» была признана студентка краевого училища искусств Дарья Леуткина. Лауреаты – Павел Толстоногов из ЧТОТиБа и Владислав Хоботов из Забайкальского института предпринимательства (ЗИП).



«Старостой года» стала студентка Читинского медколледжа Анастасия Березина. «Творческой личностью года» признали Ксению Черепанову из Читинского техникума железнодорожного транспорта. Лауреатами в этой номинации стали студент Забайкальского горного колледжа (ЗабГК) Иван Бурдинский и студентка Приаргунского государственного колледжа Светлана Назаретян.



Лауреатом в коллективной номинации «Патриотическое объединение года» стал военно-патриотический клуб «Патриот» Читинского техникума отраслевых технологий и бизнеса. Лауреатом в коллективной номинации «Студенческий клуб года» – клуб «Триумф» Читинского педагогического колледжа.



После прохождения заочного тура участники проекта представят регион в финале Российской национальной премии, сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

