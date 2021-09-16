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В Улан-Удэ стартовали осенние посадки

В Улан-Удэ стартовали осенние посадки
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Старт осенним посадкам дали на улице Шумяцкого

Сегодня, 16 сентября, в Улан-Удэ стартовала осенняя кампания по озеленению, сообщили в пресс-службе мэрии.

Официальный старт осенним посадкам дал заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев. Он высадил кусты акации в живой изгороди на улице Шумяцкого. Здесь на придорожном участке, где ранее был пустырь, на котором водители парковали свои машины, высадили 600 акаций. Также тут будут установлены ограничительные столбики, чтобы создать хорошую зелёную зону.


На улицах должны посадить семь тысяч саженцев деревьев и кустарников. Всего же с учётом весенних посадок до конца года должно появиться 26 тысяч саженцев.

В Октябрьском районе будет высажено 2335 саженцев, в Советском районе – 2365 саженцев, в Железнодорожном – 2300. Городские улицы украсят саженцы яблони, сирени, калины, клёна, березы, вяза, груши, смородины, акации.

Власти города заявляют, что к 2024 году обеспеченность населения зелёными насаждениями общего пользования должна составить 10 кв. м на человека. В настоящее время показатель составляет свыше 5 кв. м на одного улан-удэнца.


озеленение

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