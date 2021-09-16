Скончался первый директор Гусиноозёрской ГРЭС

Легендарному энергетику Евгению Карпенко было 84 года



Накануне, 15 сентября, на 85 году жизни не стало первого директора Гусиноозёрской ГРЭС Карпенко Евгения Ивановича. Он был почётным почётным энергетиком СССР, почётным энергетиком минэнерго РФ, профессором ВСГТУ, доктором технических наук, членом Международной энергетической академии и Академии промышленной экологии.



- В Гусиноозёрске и Селенгинском районе его знают и до сих пор с теплотой вспоминают многие. Ведь именно этот скромный человек стоял у истоков строительства одного из крупнейших предприятий энергетики Бурятии – Гусиноозёрской ГРЭС, - отмечается в группе «Селенга-инфо.24/7».



Под его руководством был отстроен «новый» Гусиноозёрск, и о маленьком городке на юге Бурятии узнали практически во всём мире.



Родился Евгений Иванович в 1936 году на острове Русский. В 1956 году окончил Горный техникум, после окончания был направлен в Бурятию, где работал на шахте. Спустя год перевели на Гусиноозёрскую ЦЭС. Начинал с машиниста турбины, был начальником смены, затем – главным инженером.



Тогда Гусиноозёрская станция была небольшой, общая установленная мощность составляла 10 МВатт, в том числе три энергопоезда, и до 1962 года он работал главным инженером.



Возглавлял Тимлюйскую ТЭЦ. Был главным инженером Улан-Удэнской ТЭЦ. В 1973 назначен директором строящейся Гусиноозерской ГРЭС.



25 лет возглавлял одну из самых мощных станций на востоке страны. Под руководством Евгения Ивановича был создан отраслевой центр плазменно-энергетических технологий на базе лаборатории при ГРЭС.



Работал над внедрением технологий в странах СНГ, Европы, Китае и Монголии. Проводили конференции с участием ведущих учёных со всей Европы и мира – из Франции, Англии, Германии, Канады, Югославии и других стран.



На протяжении 12 лет Евгений Карпенко возглавлял открытый совет по защите докторских и кандидатских диссертаций в области плазменно-энергетических технологий.



Евгений Иванович прожил с супругой 60 лет. У них есть один сына и двое внуков.



Администрация Селенгинского района, районный Совет депутатов, районный Совет ветеранов выразили глубокие соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Евгения Ивановича.



Глубокие соболезнования родным и близким Евгения Ивановича Карпенко выразил глава Бурятии Алексей Цыденов.



- Евгений Иванович - легендарная личность в масштабах Бурятии и России. Своим трудом он внёс ключевой вклад в развитие энергетического комплекса республики, при непосредственном участии Евгения Ивановича строился и расширялся город Гусиноозёрск, и в непростые для страны годы он сохранил всё, что создавалось несколькими поколениями. Светлая память о Евгении Ивановиче останется навсегда, - сказал он.





