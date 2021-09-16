В Бурятии лосёнок нашёл прибежище в дацане

- Булат лама Цыбиков рассказывает, что было темно, но чувствовалось, что мать лосёнка ходит рядом. То ли взрослая лосиха оказалась более пугливой, то ли она специально привела своего детёныша к людям и, удостоверившись, что ему больше не грозит опасность, убежала, - рассказала пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева.







- Он уже стал местной достопримечательностью, - отмечает Алла Намсараева.











В Хоринском районе Бурятии ламы Анинского дацана спасли лосёнка, который сам прибежал к ним. Малыш был весь взмыленный, испуганный, а мамы с ним не было. Скорее всего, он убегал от волков, которых в этом году много.До четырёх часов утра ламы Анинского дацана ухаживали за лосёнком. Ему дали воды и еды. После детёныш стал меньше их бояться. Устав, он лёг на землю и даже позволяет теперь себя гладить.Булат лама пояснил, что на вид лосёнку около четырёх месяцев.Анинский дацан – один из старейших буддийских храмов Бурятии, это главный соборный храм хори бурят, с 1764 года в нем находился мраморный бюст Екатерины Великой, положивший начало созданию романовского императорского алтаря в дацане - здесь хранились портреты императоров и их штандарты. 16 сентября в Анинском дацане пройдёт особый хурал, посвящённый 300-летию провозглашения России империей.