Председатель комитета по строительству получил представление прокуратуры
Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ и сотрудники ГИБДД выявили нарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Выявлено, что на шести улицах района горизонтальная дорожная разметка требует обновления. По улицам Зои Космодемьянской, Сахьяновой, Павлова, Бабушкина необходима замена части установленных дорожных знаков «пешеходный переход». Кроме того, на перекрёстке дорог ул. Ключевская – ул. Дарханская отсутствуют дорожные знаки «направление движения по полосе».
- Прокуратура внесла представления председателю комитета по строительству администрации Улан-Удэ. После этого нарушения закона были устранены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Улан-Удэ прокуратура не нашла дорожных знаков
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