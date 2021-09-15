В Бурятии врачи провели операцию 89-летней пациентке

Сложную операцию провели самой возрастной пациентке отделения сердечно-сосудистой хирургии



Сердечно-сосудистые хирурги республиканской клинической больницы имени Семашко в Улан-Удэ успешно прооперировали 89-летнюю пациентку.



Бабушка ранее обратилась к неврологу с жалобами на выраженные головокружения, пошатывания при ходьбе, шум в ушах, снижение памяти.



Она была направлена на проведение ангиографии сосудов шеи - рентгенологического метода диагностики заболеваний сосудов. Несмотря на отсутствие кардиологических симптомов, врачи ввиду атеросклероза сонных артерий и с учётом возраста пациентки также провели ангиографию сосудов сердца.



На основании проведённой диагностики выявлен атеросклероз сонных и коронарных артерий, то есть сужение просвета сосудов. Хирургам предстояла сложная операция.



- Собранный по данному случаю консилиум врачей определил, что проведение стандартной поэтапной операции рискованно, поскольку может привести к инфаркту миокарда при оперативном вмешательстве на сонной артерии, к инсульту – на коронарной. Поэтому было принято решение о проведении одномоментной операции, - рассказывают в больнице.



В течение двух часов, шаг за шагом, сосудистые хирурги, анестезиологи-реаниматологи спасали жизнь пациентки. Благодаря слаженной командной работе и высокому профессионализму, операция прошла успешно, несмотря на все риски.



- Послеоперационный период протекал без осложнений, общее состояние и гемодинамика улучшались каждый день, - прокомментировал кардиолог отделения сердечно-сосудистой хирургии Александр Дамбаев.



Вчера женщина была выписана домой под наблюдение семьи. Она стала самой возрастной пациенткой в истории отделения сердечно-сосудистой хирургии больницы с подобным объёмом оперативного вмешательства.

