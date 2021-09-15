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В Бурятии врачи провели операцию 89-летней пациентке

В Бурятии врачи провели операцию 89-летней пациентке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сложную операцию провели самой возрастной пациентке отделения сердечно-сосудистой хирургии

Сердечно-сосудистые хирурги республиканской клинической больницы имени Семашко в Улан-Удэ успешно прооперировали 89-летнюю пациентку.

Бабушка ранее обратилась к неврологу с жалобами на выраженные головокружения, пошатывания при ходьбе, шум в ушах, снижение памяти.

Она была направлена на проведение ангиографии сосудов шеи - рентгенологического метода диагностики заболеваний сосудов. Несмотря на отсутствие кардиологических симптомов, врачи ввиду атеросклероза сонных артерий и с учётом возраста пациентки также провели ангиографию сосудов сердца.

На основании проведённой диагностики выявлен атеросклероз сонных и коронарных артерий, то есть сужение просвета сосудов. Хирургам предстояла сложная операция.

- Собранный по данному случаю консилиум врачей определил, что проведение стандартной поэтапной операции рискованно, поскольку может привести к инфаркту миокарда при оперативном вмешательстве на сонной артерии, к инсульту – на коронарной. Поэтому было принято решение о проведении одномоментной операции, - рассказывают в больнице.

В течение двух часов, шаг за шагом, сосудистые хирурги, анестезиологи-реаниматологи спасали жизнь пациентки. Благодаря слаженной командной работе и высокому профессионализму, операция прошла успешно, несмотря на все риски.

- Послеоперационный период протекал без осложнений, общее состояние и гемодинамика улучшались каждый день, - прокомментировал кардиолог отделения сердечно-сосудистой хирургии Александр Дамбаев.

Вчера женщина была выписана домой под наблюдение семьи. Она стала самой возрастной пациенткой в истории отделения сердечно-сосудистой хирургии больницы с подобным объёмом оперативного вмешательства.
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