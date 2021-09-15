 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 сентября

14 сентября

Популярное

«Дети болеют не по расписанию»: Улан-удэнцы жалуются на очереди к педиатрам

«Дети болеют не по расписанию»: Улан-удэнцы жалуются на очереди к педиатрам
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_, anonim03_uu
Ситуация с очередями объясняется нехваткой кадров

Улан-удэнцы активно жалуются на больнице очереди к педиатрам. Так, в паблике ves_ulan_ude появился пост о том, что в посёлке Заречный невозможно попасть к врачу:

«Очереди к педиатру, п. Заречный, поликлиника 1, невозможно попасть к врачу, даже по записи, запись если и есть, то только по пятницам... Но это никакой гарантии, что вообще попадёшь».

В комментариях под постом пользователи написали, что подобное наблюдается и в других поликлиниках бурятской столицы:

«Сегодня в третьей то же самое было, выжили сильнейшие»
«В пятой детской в пятницу было ещё веселее, в коридоре просто было невозможно дышать. Ну, и что-то изменится от того, что пишут?»
«Во второй поликлинике тоже так же»
«Так же в шестой поликлинике»
«В пятницу в шестой поликлинике на Пентагоне просидели три часа. Во вторник записи на пятницу уже не было. Ещё спасибо, что тех, кому просто справку, принял заведующий отделением».

Про большую очередь, только уже во второй поликлинике, рассказали также в паблике anonim03_uu.

- Во вторую поликлинику невозможно попасть к врачам. Невозможно записаться на приём. Приехала из Зверосовхоза с тремя детьми, маленький был на руках. В Зверосовхозе не попали к педиатру, потому что записи нет, и запись только через 10 дней наперёд. Но дети болеют не по расписанию. Приехали к дежурному, и вот тут такой бардак. Огромное скопление родителей и детей. Очередь внутри помещения и на улице образовалась. Пошли с другой мамой, дочь которой чувствовала себя неважно. Начали жаловаться и ругаться. Сколько лет такой бардак, и до ковида так же было, но сейчас всё только хуже. Мы, конечно, понимаем, что идёт острая нехватка кадров, врачи увольняются, но это всё показатель, - возмущается женщина.

Жительница Улан-Удэ отмечает, что её сыну уже полгода, но за это время они прошли только УЗИ и окулиста.

- Маленькие дети до года тоже не могут пройти врачей ни в месяц, ни в три месяца, ни в полгода. Моему младшему сыну уже полгода, но мы за это время прошли только УЗИ и окулиста. Прививки тоже ставятся с перебоями. Записаться к врачу невозможно, в колл-центре просто не берут трубки. Ну, конечно же, остаётся идти при острой ситуации в платную клинику, где эти же врачи уже принимают за деньги, - добавила она.

Горожанка опубликовала в паблике и видео с места - в доказательство своих слов.


Нехватка врачей

В минздраве Бурятии сообщили «Байкал-Daily», на сегодня в Улан-Удэ в четырёх поликлиниках и двух больницах насчитывается 92 врача-педиатра. Ситуация с очередями в амбулатории, проблемами с записью к врачу объясняется нехваткой кадров.

- Министерство здравоохранения, главные врачи лечебных учреждений ведут активную работу по привлечению выпускников медицинских университетов. В связи с увеличением заболеваемости детей ОРВИ нагрузка на врачей возросла, врачи обслуживают по два-три участка, соответственно, наблюдаются очереди. Организована работа по дополнительному привлечению фельдшеров для обслуживания вызовов, - объяснили в министерстве.

Главные врачи и сотрудники министерства здравоохранения республики сформировали кураторство первокурсников и ординаторов, поступивших по целевому набору.

- В городской поликлинике № 1 трудоустроились три новых врача-педиатра. Они начинают приём пациентов с сентября именно в отделении «Заречный» ГБУЗ «Городская поликлиника № 1». Мы надеемся, что привлечение новых кадров позволит нам снизить время ожидания пациентов в получении медицинской помощи, - заключили в министерстве.
поликлиника очередь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В школе №22 Улан-Удэ открылся физкультурно-оздоровительный комплекс
В школе №22 Улан-Удэ открылся физкультурно-оздоровительный комплекс
Общество, 15.09.2021
Торжественное открытие спортивного объекта завершилось показательными выступлениями
В Улан-Удэ студентов научили помогать потерявшим сознание людям
В Улан-Удэ студентов научили помогать потерявшим сознание людям
Общество, 15.09.2021
Приёмы доврачебной помощи отработали на манекенах
В Бурятию прилетели герои Паралимпиады Михаил Асташов и Баир Шигаев
В Бурятию прилетели герои Паралимпиады Михаил Асташов и Баир Шигаев
Общество, 15.09.2021
В аэропорту «Байкал» болельщики устроили паралимпийцам пышный приём. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Улан-Удэ возле школы поймали лису
В Улан-Удэ возле школы поймали лису
Общество, 15.09.2021
Лису поймали на улице Ключевская
Актёр Дмитрий Журавлёв спел на бурятском языке
Актёр Дмитрий Журавлёв спел на бурятском языке
Общество, 15.09.2021
Комик и актёр Дмитрий Журавлёв впечатлил пользователей исполнением «Туруушын дуран»
В Улан-Удэ у школы №13 возводят стадион и спортивные площадки
В Улан-Удэ у школы №13 возводят стадион и спортивные площадки
Общество, 15.09.2021
Здесь появятся современное футбольное поле, хоккейная коробка и баскетбольная площадка
В Бурятии воду с затопленных улиц откачивает пожарная техника
В Бурятии воду с затопленных улиц откачивает пожарная техника
Общество, 15.09.2021
Остаются подтопленными свыше двух тысяч приусадебных участков
Улан-удэнец пригрозил отстреливать собак без намордника и поводка
Улан-удэнец пригрозил отстреливать собак без намордника и поводка
Общество, 15.09.2021
Об этом он предупредил соседей через объявление
В Прибайкальском нацпарке установили новые инфостенды
В Прибайкальском нацпарке установили новые инфостенды
Общество, 15.09.2021
Помимо познавательных фактов и научных тезисов, каждый стенд содержит информацию о правилах экоповедения
Взошла святая для буддистов звезда Риха
Взошла святая для буддистов звезда Риха
Общество, 15.09.2021
Буддисты считают, что в эти дни вода получает особые свойства
За сутки коронавирусом в Бурятии заболели 75 человек
За сутки коронавирусом в Бурятии заболели 75 человек
Общество, 15.09.2021
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 сильно не меняется
В Улан-Удэ осуждённым колонии-поселения разрешили сходить в кино
В Улан-Удэ осуждённым колонии-поселения разрешили сходить в кино
Общество, 15.09.2021
Выходной за стенами колонии разрешили провести победителям соревнований
Бурятия примет международный съезд старообрядцев
Бурятия примет международный съезд старообрядцев
Общество, 15.09.2021
В Бурятию приедут старообрядцы из России, Молдавии и Румынии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^