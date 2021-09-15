«Дети болеют не по расписанию»: Улан-удэнцы жалуются на очереди к педиатрам





Улан-удэнцы активно жалуются на больнице очереди к педиатрам. Так, в паблике ves_ulan_ude появился пост о том, что в посёлке Заречный невозможно попасть к врачу:«Очереди к педиатру, п. Заречный, поликлиника 1, невозможно попасть к врачу, даже по записи, запись если и есть, то только по пятницам... Но это никакой гарантии, что вообще попадёшь».В комментариях под постом пользователи написали, что подобное наблюдается и в других поликлиниках бурятской столицы:«Сегодня в третьей то же самое было, выжили сильнейшие»«В пятой детской в пятницу было ещё веселее, в коридоре просто было невозможно дышать. Ну, и что-то изменится от того, что пишут?»«Во второй поликлинике тоже так же»«Так же в шестой поликлинике»«В пятницу в шестой поликлинике на Пентагоне просидели три часа. Во вторник записи на пятницу уже не было. Ещё спасибо, что тех, кому просто справку, принял заведующий отделением».Про большую очередь, только уже во второй поликлинике, рассказали также в паблике anonim03_uu.- Во вторую поликлинику невозможно попасть к врачам. Невозможно записаться на приём. Приехала из Зверосовхоза с тремя детьми, маленький был на руках. В Зверосовхозе не попали к педиатру, потому что записи нет, и запись только через 10 дней наперёд. Но дети болеют не по расписанию. Приехали к дежурному, и вот тут такой бардак. Огромное скопление родителей и детей. Очередь внутри помещения и на улице образовалась. Пошли с другой мамой, дочь которой чувствовала себя неважно. Начали жаловаться и ругаться. Сколько лет такой бардак, и до ковида так же было, но сейчас всё только хуже. Мы, конечно, понимаем, что идёт острая нехватка кадров, врачи увольняются, но это всё показатель, - возмущается женщина.Жительница Улан-Удэ отмечает, что её сыну уже полгода, но за это время они прошли только УЗИ и окулиста.- Маленькие дети до года тоже не могут пройти врачей ни в месяц, ни в три месяца, ни в полгода. Моему младшему сыну уже полгода, но мы за это время прошли только УЗИ и окулиста. Прививки тоже ставятся с перебоями. Записаться к врачу невозможно, в колл-центре просто не берут трубки. Ну, конечно же, остаётся идти при острой ситуации в платную клинику, где эти же врачи уже принимают за деньги, - добавила она.Горожанка опубликовала в паблике и видео с места - в доказательство своих слов.В минздраве Бурятии сообщили «Байкал-Daily», на сегодня в Улан-Удэ в четырёх поликлиниках и двух больницах насчитывается 92 врача-педиатра. Ситуация с очередями в амбулатории, проблемами с записью к врачу объясняется нехваткой кадров.- Министерство здравоохранения, главные врачи лечебных учреждений ведут активную работу по привлечению выпускников медицинских университетов. В связи с увеличением заболеваемости детей ОРВИ нагрузка на врачей возросла, врачи обслуживают по два-три участка, соответственно, наблюдаются очереди. Организована работа по дополнительному привлечению фельдшеров для обслуживания вызовов, - объяснили в министерстве.Главные врачи и сотрудники министерства здравоохранения республики сформировали кураторство первокурсников и ординаторов, поступивших по целевому набору.- В городской поликлинике № 1 трудоустроились три новых врача-педиатра. Они начинают приём пациентов с сентября именно в отделении «Заречный» ГБУЗ «Городская поликлиника № 1». Мы надеемся, что привлечение новых кадров позволит нам снизить время ожидания пациентов в получении медицинской помощи, - заключили в министерстве.