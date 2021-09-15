В Бурятии воду с затопленных улиц откачивает пожарная техника









Ещё один специализированный пожарный автомобиль привлекли к ликвидации паводка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.14 сентября в СНТ «Рубин» была проложена ещё одна рукавная линия протяжённостью 1200 метров. Для откачки воды с подтопленной территории была задействована ещё одна пожарно-насосная станция.Ещё в выходные для освобождения жилой территории от воды была привлечена пожарная техника МЧС. С её помощью уже откачено более пяти тысяч тонн воды.Ликвидация последствий паводка продолжается во всех муниципальных образованиях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации. Силами спасателей, мобильных групп местных администраций и добровольцев проводятся подворовые обходы. Оказывается адресная помощь населению. Дома сушат тепловыми пушками.Продолжается работа комиссий по оценке ущерба, производятся выплаты по оказанию финансовой помощи и материальной помощи населению.По состоянию на 14 сентября в Бурятии остаются подтопленными 54 дома и свыше двух тысяч приусадебных участков. Отмечается снижение уровня воды в реке Селенга.