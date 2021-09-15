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Улан-удэнец пригрозил отстреливать собак без намордника и поводка

Улан-удэнец пригрозил отстреливать собак без намордника и поводка
Общество,  Фото:pexels.com, ulan_ude_city
Об этом он предупредил соседей через объявление

В Instagram-паблике ulan_ude_city появилось фото объявления, вывешенного около подъезда одного из домов Улан-Удэ. Автор объявления пишет, что купил травматический пистолет и очень боится собак. При виде четвероногих без намордника и поводка жилец готов стрелять без предупреждения.

- Стрелять не учили, постараюсь попасть в собаку, а не в хозяина. Всем добра, - пишет автор объявления.


Женщина, опубликовавшая фото, рассказывает, что теперь боится выходить на улицу.

- У мeня у caмoй coбaкa. Боюсь теперь на улице выгуливать. Чтo же теперь дeлaть? – задаётся вопросом горожанка.

В комментариях люди посоветовали купить своему питомцу намордник, чтобы не провоцировать автора объявления. Также пользователи делятся мнением:

«Людям надоело вздрагивать и бояться», «Всё правильно! Купите намордник, поводок и никто вас не тронет»,» «Очень хорошее предупреждение, мне нравится, с юмором», «Для такого неадекватна намордник нужен самый жёсткий», «Отчасти он прав, опасные собаки должны гулять в намордниках», «Я вот коров боюсь. Но я же их не отстреливаю. А, например, в том же Горячинске, когда отдыхаешь, этого безнадзорно бродящего добра валом», «А что бояться-то? Вы обязаны выгуливать собаку в наморднике и на поводке. Устали уже бояться, причём хозяйских собак», - написали горожане.

Подчеркнём, любой отстрел что домашних, что бездомных собак является незаконным. В стране действует закон о недопустимости жестокого обращения с животными. Статья 245 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность вплоть до лишения свободы.

Как сообщал «Байкал-Daily», 10 сентября на Левом берегу Улан-Удэ две собаки напали на девушек. Одна из них (породы алабай) была домашней.

В тот же день собаки были пойманы. Их отправили в приют на пожизненное содержание.
собаки

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