Атаман из Северобайкальска стал чемпионом России по метанию ножа

Общество, Фото: федерация спортивного метания ножа РБ

Спортсмен показал лучший результат среди мужчин на дистанции 9 метров



С 10 по 13 сентября в Краснодарском крае прошли чемпионат и первенство России по спортивному метанию ножа. В нём приняли участие 150 участников из почти 40 регионов России.



Бурятию на соревнованиях представил президент региональной федерации спортивного метания ножа Александр Тырин из Северобайкальска. Он показал лучший результат среди мужчин на дистанции 9 метров, набрав рекордные 330 баллов. Обойдя 24-кратного чемпиона мира, Александр уверенно забрал звание чемпиона России в спортивном метании ножа.



Кстати, супруга Александра – Виктория Тырина также участвовала в чемпионате и дошла до финала. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии со ссылкой на администрацию Северобайкальска.

