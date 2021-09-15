 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 сентября

14 сентября

Популярное

Звезда «Интернов» посетил дацан в Бурятии: «Увидел настоящее чудо»

Звезда «Интернов» посетил дацан в Бурятии: «Увидел настоящее чудо»
Общество,  Фото:страница Александра Ляпина
Александр Ляпин также побывал на Байкале

Звезда сериала «Интерны» Александр Ляпин приехал в Бурятию: актёр уже побывал в Иволгинском дацане, а также на плато Чингисхана. Он поделился с подписчиками впечатлениями от посещения дацана. Особенно сильное впечатление произвело на актёра нетленное тело Хамбо Ламы Этигэлова.

- Сегодня мне посчастливилось попасть в Иволгинский дацан и встретиться с самим Хамбо Ламой. Потом я смог попасть и увидеть настоящее чудо – Этигэлова. Можете посмотреть в Интернете, это что-то невероятное, - восхищается Александр Ляпин.

 
Также он опубликовал фотографию с Дамбой Аюшеевым, подписав её следующим образом: «Большая честь. Нас принял Хамбо Лама Аюшеев».


Александр Ляпин также побывал на Байкале с иркутской стороны – в Листвянке. Большинство пользователей посоветовали ему ехать на Ольхон.

Справка:

Александр Ляпин - российский актёр, известный по роли интерна Алексея Мальцева в сериале «Интерны».

Александр Ляпин родился 12 августа 1985 года в Москве. Спустя некоторое время переехал в Ригу, где провёл своё детство. С 1999 по 2002 годы был актёром Рижского театра для детей и молодёжи «Реверанс». Окончив школу, перебрался из Латвии в Москву. Здесь он поступил на актёрский факультет ВГИК, который окончил в 2007 году.

В том же году дебютировал в драме Карена Шахназарова «Исчезнувшая империя». После выхода фильма Александр был удостоен премии «За лучший дебют» на фестивале «Созвездие». В 2009 году Александр Ляпин сыграл главную роль в военной мелодраме режиссёра Алексея Козлова «Лейтенант Суворов». С 2010 по 2011 годы снялся сразу в пяти фильмах. Наибольшую известность актёр получил за роль интерна Мальцева из Торжка в сериале «Интерны».
актеры Иволгинский дацан

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

За сутки коронавирусом в Бурятии заболели 75 человек
За сутки коронавирусом в Бурятии заболели 75 человек
Общество, 15.09.2021
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 сильно не меняется
В Улан-Удэ осуждённым колонии-поселения разрешили сходить в кино
В Улан-Удэ осуждённым колонии-поселения разрешили сходить в кино
Общество, 15.09.2021
Выходной за стенами колонии разрешили провести победителям соревнований
Бурятия примет международный съезд старообрядцев
Бурятия примет международный съезд старообрядцев
Общество, 15.09.2021
В Бурятию приедут старообрядцы из России, Молдавии и Румынии
В Забайкалье пробегут ночной забег «Охотники за привидением»
В Забайкалье пробегут ночной забег «Охотники за привидением»
Общество, 15.09.2021
Обогнавший «привидение» получит особый приз
В Туве проведут конкурс-фестиваль баранины
В Туве проведут конкурс-фестиваль баранины
Общество, 15.09.2021
Участники представят деликатесы из баранины местного производства
В Бурятии местами дожди
В Бурятии местами дожди
Общество, 15.09.2021
Днём по республике +14, +19, местами +8, +13
В Бурятии встретятся старообрядцы трёх стран
В Бурятии встретятся старообрядцы трёх стран
Общество, 14.09.2021
В республике пройдёт этнофорум «Всестарообрядческий съезд»
Иностранцы приедут в Читу для съёмок трэвел-шоу
Иностранцы приедут в Читу для съёмок трэвел-шоу
Общество, 14.09.2021
Съёмки в Забайкалье начнутся 18 сентября
Иркутск примет спартакиаду инвалидов
Иркутск примет спартакиаду инвалидов
Общество, 14.09.2021
Соревнования будут проходит без участия зрителей
В Агинском округе пройдут игры «Эрын гурбан наадан»
В Агинском округе пройдут игры «Эрын гурбан наадан»
Общество, 14.09.2021
Соревнования посвящены 210-летию Агинского дацана
Рисунки пациентов больницы в Иркутске полетят в космос
Рисунки пациентов больницы в Иркутске полетят в космос
Общество, 14.09.2021
Российский космонавт представил проект, направленный на психологическую помощь онкологическим больным
В пригороде Улан-Удэ открыли новый танковый полигон
В пригороде Улан-Удэ открыли новый танковый полигон
Общество, 14.09.2021
Новый полигон построили с учётом опыта современных вооружённых конфликтов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^