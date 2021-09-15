Звезда «Интернов» посетил дацан в Бурятии: «Увидел настоящее чудо»







Также он опубликовал фотографию с Дамбой Аюшеевым, подписав её следующим образом: «Большая честь. Нас принял Хамбо Лама Аюшеев».





Звезда сериала «Интерны» Александр Ляпин приехал в Бурятию: актёр уже побывал в Иволгинском дацане, а также на плато Чингисхана. Он поделился с подписчиками впечатлениями от посещения дацана. Особенно сильное впечатление произвело на актёра нетленное тело Хамбо Ламы Этигэлова.- Сегодня мне посчастливилось попасть в Иволгинский дацан и встретиться с самим Хамбо Ламой. Потом я смог попасть и увидеть настоящее чудо – Этигэлова. Можете посмотреть в Интернете, это что-то невероятное, - восхищается Александр Ляпин.Александр Ляпин также побывал на Байкале с иркутской стороны – в Листвянке. Большинство пользователей посоветовали ему ехать на Ольхон.Александр Ляпин - российский актёр, известный по роли интерна Алексея Мальцева в сериале «Интерны».Александр Ляпин родился 12 августа 1985 года в Москве. Спустя некоторое время переехал в Ригу, где провёл своё детство. С 1999 по 2002 годы был актёром Рижского театра для детей и молодёжи «Реверанс». Окончив школу, перебрался из Латвии в Москву. Здесь он поступил на актёрский факультет ВГИК, который окончил в 2007 году.В том же году дебютировал в драме Карена Шахназарова «Исчезнувшая империя». После выхода фильма Александр был удостоен премии «За лучший дебют» на фестивале «Созвездие». В 2009 году Александр Ляпин сыграл главную роль в военной мелодраме режиссёра Алексея Козлова «Лейтенант Суворов». С 2010 по 2011 годы снялся сразу в пяти фильмах. Наибольшую известность актёр получил за роль интерна Мальцева из Торжка в сериале «Интерны».