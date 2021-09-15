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В Улан-Удэ осуждённым колонии-поселения разрешили сходить в кино

В Улан-Удэ осуждённым колонии-поселения разрешили сходить в кино
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Выходной за стенами колонии разрешили провести победителям соревнований

Четверо осуждённых колонии-поселения №3 КП-3 провели свой выходной за пределами исправительного учреждения и посетили кинотеатр. Эти осуждённые являются победителями соревнований между отрядами учреждения по итогам восьми месяцев.

- В соответствии с требованиями статьи 113 Уголовно-исполнительного кодекса, осуждённые, принявшие активное участие соревнованиях, учитывая их устойчивое правопослушное поведение, активное участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, принятии мер к досрочному погашению исковых обязательств перед потерпевшими, были поощрены проведением выходного и праздничного дня за пределами учреждения, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

Осуждённых сводили на киносеанс в ТРЦ People’s Park.

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