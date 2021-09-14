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Улан-удэнцам открыли доступ в городские леса

Улан-удэнцам открыли доступ в городские леса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Шашлыки в лесах по-прежнему под запретом

Доступ в городские леса открыт для всех улан-удэнцев.

В Бурятии 13 сентября в связи со снижением пожарной опасности был снят особый противопожарный режим. Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 137 лесных пожаров на общей площади 1,8 тысяч га. Это самый низкий показатель за последние 30 лет. В городских лесах также по сравнению с 2018 годом количество пожаров снизилось почти в 20 раз, сообщает МБУ «Городское лесничество».

В Улан-Удэ площадь городских лесов составляет 8,6 тысяч гектаров. В 2021 году было зафиксировано только три небольших пожара на площади 0,06 гектара.

В лесах по-прежнему запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов, приготовление пищи на открытом воздухе, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях.

Лесничество и полицейские ежедневно патрулируют леса. За несоблюдение правил нарушителям грозит административный штраф до пяти тысяч рублей.

Если вы обнаружили лесной пожар или нарушения лесного законодательства, сообщите об этом по телефону службы спасения 01, 101 и 112, а также в региональную диспетчерскую службу агентства лесного хозяйства по тел.: 20-44-44, в единую дежурно-диспетчерскую службу по тел.: 21-29-72, 21-36-65.


Лес

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