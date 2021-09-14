Воздух местами прогреется до +22
В Бурятском гидрометцентре рассказали о погоде с 14 по 20 сентября.
- В начале предстоящего периода в зоне атмосферного фронта ожидается неустойчивая, прохладная погода, местами пройдут осадки в виде дождя, в горах юго-запада и севера с мокрым снегом. Далее вынос воздушных масс из южных широт определит преимущественно без осадков погоду, в дневные часы воздух прогреется до +17, +22, - сообщили синоптики.
Более подробный прогноз погоды на три дня выглядит следующим образом:
15 сентября по республике переменная облачность, местами дожди, в горах с мокрым снегом. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +4, +9, местами до -3, днём +14, +19, местами +8, +13.
16 сентября местами в Бурятии кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом. Ветер западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +1, +6, местами -2, -7, днём +16, +21, местами +8, +13.
17 сентября по республике ночью по крайнему северу, днем по юго-западу местами небольшие осадки. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +3, +8, местами 0, -5, днём +18, +23, местами +10, +15.
К концу недели в Бурятии потеплеет
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