Экс-руководитель опергруппы «Баргузин» рассказал о своём страхе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Кровь стынет в жилах», - делится Артур Мурзаханов



Артур Мурзаханов, бывший руководитель оперативной группы «Баргузин» «Заповедного Подлеморья», сейчас - помощник директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», рассказал о своей фобии в соцсети.



- Сигануть с большой высоты на парашюте, проводить съёмки хищных животных, усмирять оголтелых браконьеров - это пожалуйста. Как любой адреналинозависимый человек в такие моменты получаю кайф, а вот при виде змеи «кровь стынет в жилах», - пишет Мурзаханов в Facebook.



Оказалось, что рядом с кордоном Малышкино на территории Прибайкальского национального парка живёт гадюка по кличке «Зоя».



- Спрашиваю у государственных инспекторов, а почему Зоя? «Змея особо ядовитая» - с улыбкой отвечают коллеги. Как обычно бывает в жизни: чего больше всего боишься, то и получаешь. Я постоянно натыкаюсь на эту змеюку, куда бы ни шёл. Уже изучил её повадки, где живёт, греется на солнышке и охотится. И вот наконец-то решил перебороть свою фобию и посмотреть страху в глаза. В прямом и переносном смысле. Наблюдал, фотографировал Зою несколько дней. Оказалось – не так страшен черт, как его малюют, - отметил он.

