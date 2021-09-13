В Улан-Удэ фасад музея истории города восстановят по архивным снимкам

В том числе восстановят помещение с балконом, выходящим на улицу Ленина



В 2022 году музей истории города Улан-Удэ впервые ждёт масштабная реконструкция, в ходе которой будет частично воссоздан уличный фасад здания по архивным фотографиям.



На ремонт по федеральной программе выделили более 28,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.



Здание Музея истории города – это старинное уникальное строение, принадлежавшее купцу Ивану Флегонтовичу Голдобину с 1880 года. В 1996 году дом объявлен памятником архитектуры и градостроительства.



- По проекту предусматривается сохранение объекта культурного наследия с частичным воссозданием по архивным фотографиям уличного фасада северного пристроя. Основное содержание архитектурных решений направлено на обеспечение полноценного функционирования городского музея с использованием современных оборудования и технологий, - сообщила и.о. директора музея Кристина Братчикова.



В северо-западном пристрое будет восстановлено помещение с балконом, выходящим на ул. Ленина, что было выявлено из архивных материалов. Также будут восстановлены утраченные архитектурные элементы: деревянный профилированный декор карниза, фриза, наличники окон, как снаружи, так и внутри здания, балконная группа с козырьком. Внутри здания - профилированные потолочные карнизы, двери и колоды с наличниками.



- Так как в музеях необходимы помещения без естественного освещения, то здание удовлетворяет требованиям выставочного зала. Также здесь будут установлены киноэкраны, проекторы для просмотра архивных материалов, - отметила Кристина Братчикова.



Будет увеличена площадь фондохранилища, при главном входе установят подъёмник для маломабильных граждан, увеличится санузел для посетителей. Будут предусмотрены необходимые помещения для современных инженерных систем - кладовая уборочного инвентаря, вентиляционная камера, электрощитовая.



Музей истории города Улан-Удэ был создан в декабре 1999 года. В июне 2000 года музей начал работать по адресу улица Свердлова, 13. В марте 2001 года для музея города был выделен дом купца потомственного почётного гражданина Ивана Флегонтовича Голдобина в исторической части по адресу ул. Ленина 26.



Иркутский купец I-ой гильдии Иван Голдобин приобрёл усадьбу в центре Верхнеудинска в 1879 году. Она была перестроена по чертежам Н. А. Паув. 20-21 июня 1891 года в доме Голдобиных останавливался цесаревич Николай, будущий император Николай II, посетивший Верхнеудинск на обратном пути его путешествия по странам Азии. В 1892 году после смерти Голдобина владелицей усадьбы стала его жена Елизавета Ивановна Голдобина (позже Кукель). В 1900-е годы Елизавета Ивановна переехала в Киев, а владельцем усадьбы стал сын Ивана Флегонтовича — Николай Иванович Голдобин.



После Октябрьской революции дом был реквизирован по решению Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В годы советской власти в доме располагались различные учреждения, некоторые помещения использовались как жилые квартиры.



В июле 1996 года постановлением правительства Бурятии дом был объявлен памятником архитектуры и градостроительства.



