В Бурятии защитили слоями износа 14 км трассы «Байкал»

Устройство защитных слоёв износа призвано повысить комфортность и безопасность движения



По заказу Управления федеральных автодорог «Южный Байкал» подрядная организация завершила устройство защитных слоев износа на участке автодороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита с 200 по 214 км в Кабанском районе Бурятии.



В рамках государственного контракта подрядная организация выполнила устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси и тонкослойное покрытие из горячей битумоминеральной смеси. Также в ходе строительно-монтажных работ на этом участке автодороги укреплены обочины.



Для обеспечения безопасного дорожного движения установлены дорожные знаки, сигнальные столбики, нанесена горизонтальная разметка.



Устройство защитных слоёв износа призвано повысить комфортность и безопасность движения. Эта мера позволит увеличить долговечность дорожного покрытия федеральных автодорог. Технология повышает износостойкость и сцепные качества верхнего слоя полотна, устраняет колейность и другие дефекты. Таким образом, улучшатся транспортно-эксплуатационные характеристики дорожного покрытия.



Устройство защитных слоёв износа позволяет улучшить комфорт и безопасность движения, а также повысить износостойкость дорожного покрытия федеральных автодорог.



До конца сентября на подведомственной сети Управления федеральных автодорог «Южный Байкал» планируется защитить слоями износа ещё четыре участка автодорог общей протяжённостью около 52 км в Тарбагатайском, Мухоршибирском районах Бурятии и в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края (3, 30 и 19 км соответственно).





