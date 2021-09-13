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Главная площадь Улан-Удэ превратится в ярмарку

Главная площадь Улан-Удэ превратится в ярмарку
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
На площади Советов можно купить продукцию от арбузов до страусиных яиц

На площади Советов в Улан-Удэ 17-18 сентября пройдёт фестиваль фермерской продукции (0+). Горожане смогут приобрести натуральную продукцию от более 100 сельхозпроизводителей всей республики, сообщили в пресс-службе мэрии.

-В течение двух дней улан-удэнцы смогут приобрести мясо, полуфабрикаты, колбасы, сыры, птицу, мёд, овощи, ягоды и грибы, эксклюзивную выпечку и многое другое, - рассказала заместитель председателя комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ Светлана Терещенко.



Ярмарка пройдёт с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

На фестивале представят, к примеру, страусиные и перепелиные яйца, яблочную пастилу, оронгойские арбузы и многое другое.

В программе фестиваля запланированы музыкальные выступления. Также в рамках мероприятия пройдёт конкурс «Бренд Бурятии» - районы республики презентуют свои павильоны и экспозиции.

Фестиваль проводится в России четвёртый год и впервые на территории Дальневосточного федерального округа. Фермерские фестивали уже прошли в Чувашии, в Курске, Орле, Чебоксарах и т.д.

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