Главная площадь Улан-Удэ превратится в ярмарку









Ярмарка пройдёт с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.



На фестивале представят, к примеру, страусиные и перепелиные яйца, яблочную пастилу, оронгойские арбузы и многое другое.



В программе фестиваля запланированы музыкальные выступления. Также в рамках мероприятия пройдёт конкурс «Бренд Бурятии» - районы республики презентуют свои павильоны и экспозиции.



Фестиваль проводится в России четвёртый год и впервые на территории Дальневосточного федерального округа. Фермерские фестивали уже прошли в Чувашии, в Курске, Орле, Чебоксарах и т.д.





На площади Советов в Улан-Удэ 17-18 сентября пройдёт фестиваль фермерской продукции (0+). Горожане смогут приобрести натуральную продукцию от более 100 сельхозпроизводителей всей республики, сообщили в пресс-службе мэрии.-В течение двух дней улан-удэнцы смогут приобрести мясо, полуфабрикаты, колбасы, сыры, птицу, мёд, овощи, ягоды и грибы, эксклюзивную выпечку и многое другое, - рассказала заместитель председателя комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ Светлана Терещенко.