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В Бурятии многодетной матери помогли с билетами на самолёт

В Бурятии многодетной матери помогли с билетами на самолёт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сыну женщины необходимо пройти обследование в Москве

К уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Наталье Ганькиной обратилась многодетная одинокая мама с просьбой о помощи. Женщина попросила Наталью Ганькину о содействии в приобретении авиабилетов для неё и сына для прохождения медицинского обследования ребёнка в Москве.

- При содействии управления социальной защиты населения по Улан-Удэ маме оказана материальная помощь. Я обратилась в Бурятское отделение Российского детского фонда для рассмотрения возможности включить ребёнка в программу «Миля доброты» и направила ходатайство председателю общественного Общероссийского фонда «Российский детский фонд» о рассмотрении возможности выделения благотворительных авиабилетов по программе «Миля доброты» для ребёнка и сопровождающей мамы из Москвы в Улан-Удэ, - сообщает детский омбудсмен республики.

Она добавила, что сегодня из Российского детского фонда пришёл положительный ответ. Как только лечащий врач определит день выписки, маме и ребёнку будут приобретены авиабилеты из Москвы до Улан-Удэ.
благотворительность уполномоченный по правам ребенка

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