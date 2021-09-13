В Бурятии многодетной матери помогли с билетами на самолёт

Сыну женщины необходимо пройти обследование в Москве
К уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Наталье Ганькиной обратилась многодетная одинокая мама с просьбой о помощи. Женщина попросила Наталью Ганькину о содействии в приобретении авиабилетов для неё и сына для прохождения медицинского обследования ребёнка в Москве.
- При содействии управления социальной защиты населения по Улан-Удэ маме оказана материальная помощь. Я обратилась в Бурятское отделение Российского детского фонда для рассмотрения возможности включить ребёнка в программу «Миля доброты» и направила ходатайство председателю общественного Общероссийского фонда «Российский детский фонд» о рассмотрении возможности выделения благотворительных авиабилетов по программе «Миля доброты» для ребёнка и сопровождающей мамы из Москвы в Улан-Удэ, - сообщает детский омбудсмен республики.
Она добавила, что сегодня из Российского детского фонда пришёл положительный ответ. Как только лечащий врач определит день выписки, маме и ребёнку будут приобретены авиабилеты из Москвы до Улан-Удэ.
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Общество, Фото:
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