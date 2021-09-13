В Бурятии предлагают учредить День Гэсэра

В День Гэсэра всех жителей Бурятии призывают надеть национальную одежду дома и на работе



Общественная организация «Буряад соёл» (Бурятская культура) предлагает 25 сентября в республике сделать Днём Гэсэра. С такой инициативой они ранее обратились к властям, пока ответа нет.



- В прошлом году исполнилось – такое условное – 1025-летие эпоса «Гэсэр». В 90-е годы праздновалось 1000-летие. И 25 лет молчания по поводу Гэсэриады прошло. Такого же не должно быть. За 25 лет, получается, целых два поколения детей, если не больше, выросли, которые слово «Гэсэр» даже не слышали. Чтобы такого не было, мы предлагаем 25 сентября объявить Днём Гэсэра и ежегодно устраивать мероприятия, чтобы люди читали эпос, чтобы внедрить семейное чтение. У нас огромная проблема с бурятским языком. Когда читаешь эпос «Гэсэр», это же буквально кладезь бурятского языка, - объяснила «Байкал-Daily» представительница общественной организации «Буряад соёл» Людмила Байминова.



На вопрос, почему именно 25 сентября планируется объявить днём Гэсэра, она назвала три причины.



- Во-первых, день осеннего равноденствия в древности считался началом нового года, то есть праздновался Новый год. Почему? Потому что уборка урожая прошла, было огромное количество белой пищи. Во-вторых, 25 сентября 1989 года состоялся литературный вечер, посвящённый 140-летию Маншуда Имегенова. А Маншуд Имегенов рассказывал самую древнюю версию улигера, благодаря именно записи его исполнения учёные доказывают, что эпос древнейший. Третья причина – примерно в это время на небе появляются Плеяды, это звёздное скопление. Именно в это время его хорошо видно, и оно очень часто упоминается в эпосе, - продолжает Людмила Байминова.



Она отмечает, что после дня осеннего равноденствия, перед началом охотничьего сезона улигершины начинали исполнять эпос: летом, например, его вообще нельзя было исполнять.



25 сентября планируется установить табличку на памятнике Гэсэру в Улан-Удэ. Плюс, осенью будут проходить специальные мероприятия: надаан (праздник), посвящённый Дню Гэсэра, флешмоб на всю Бурятию, выставка картин по Гэсэриаде, конкурс на лучшего чтеца эпоса и т.д.



- Дорогие друзья! Поддержите наше начинание! Пусть каждый бурят-монгол в этот день наденет национальную одежду (в транспорте, дома, на работе, в гостях); прочитает на камеру отрывок из эпоса и выложит в сеть с хештегами #Geser #Гэсэр #АбайГэсэр #деньГэсэра #гэсэриада #эпосГэсэр #улигер #эпос, примет участие во флешмобе, посмотрит спектакль «Нюhатай нюргай хүбүүн», дома приготовит любимое национальное блюдо, послушает песню «Абай Гэсэр» на слова Дамбы Жалсараева, музыку Булата Бадмаева, любимую передачу на Буряад ТВ, на Буряад ФМ, - обращаются организаторы к жителям региона.



Также они добавляют: надо открыть эпос и почитать его с детьми. «Пусть вечернее совместное чтение знаменитого произведения на родном языке станет вашей семейной традицией», - заключают они.



О флешмобе



Условия флешмоба, посвящённого дню Гэсэра:



1. Съёмка должна проходить в национальной одежде (традиционной или стилизованной), желательно на фоне этнических декораций;



2. Время съемки - 3-5 минут. Съёмка должна быть выполнена в режиме HDMI, горизонтально в полный рост, чтобы был виден костюм, возможны приближения/отдаления кадра. Участники при движении не должны выходить из кадра. Телефон при съёмке надо держать в горизонтальном положении. Качество звука и освещения должно быть хорошим. Видеофайлы низкого качества к рассмотрению не допускаются;



3. Видеовыступление должно быть записано одним файлом в следующем порядке: 1) приветствие участников флешмоба: мы (название организации), участвуем во Всебурятском флэшмобе, посвящённом празднованию Дня Гэсэра; 2) Творческий номер, посвящённый эпосу «Гэсэр» (декламация отрывка из эпоса «Гэсэр» (на бурятском или русском языках); песня, стихотворение о Гэсэре, рисунок, поделка, вышивка, каллиграфия и т.п.);



4. Видеофайл выкладывается в сеть с хештегами #Geser #Гэсэр #АбайГэсэр #деньГэсэра #гэсэриада #эпосГэсэр #улигер #эпос

