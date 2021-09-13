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Ресторатора с канала «Пятница» не впечатлили чёрные и жареные буузы

Ресторатора с канала «Пятница» не впечатлили чёрные и жареные буузы
Общество, 
На Байкал приезжала съёмочная группа программы «Гастротур»

Ресторатор и ведущий программы «Гастротур» (16+) на телеканале «Пятница» Дмитрий Левицкий побывал на Байкале. Съёмочная группа приезжала на озеро ещё зимой, но выпуск вышел только вчера, 12 сентября.

Путешествие к Байкалу для Дмитрия Левицкого началось с Иркутска. Поскольку программа направлена на дегустацию традиционных блюд региона, ведущий сразу же отправился пробовать буузы. Для разнообразия он заказал себе несколько разновидностей блюда, в том числе black-буузы и жареные. Но прежде чем приступить к дегустации, Дмитрий попросил посетителей кафе научить его правильно есть позы.
 

- Чернила каракатицы на самом деле никакого вкуса не имеют, это чистый краситель. Это стали делать больше как аттракцион, чтобы чёрные пельмени, вот это всё. На самом деле, толка никакого, - высказался Дмитрий Левицкий о чёрных буузах.

Жареные буузы ресторатор и вовсе назвал «обычными пирожками с мясом».

- Грузины жарят хинкали когда? Когда они идут домой, а варёные хинкали они не доели, их бросают в масло, чтобы сохранить. Это единственная причина. И когда грузины видят, что в обычном кафе в меню есть сразу жареные хинкали, они очень удивляются, ржут. Я думаю, с позами плюс-минус такая же история. Потому что исторически никто позы в масле не жарил, - добавил Дмитрий Левицкий.

После кафе Дмитрий отправился на рынок, чтобы купить мясо и самостоятельно приготовить буузы. Там же он познакомился с девушкой, которая вечером пригласила его домой для обучения лепки. В квартире в приготовлении бууз ресторатору также помогали бабушка и мама девушки.


На этом дегустация блюд байкальских регионов не закончилась. Съёмочная группа отправилась на Байкал в посёлок Листвянка. Там Дмитрий Левицкий отправился на рынок в поисках омуля. Долго искать ему не пришлось – прилавки забиты рыбой.

- Байкальский омуль – это ценная промысловая рыба семейства лососевых. Это вид водится только в озере Байкал. С омулем непростая история – ловить его в Байкале в промышленных масштабах запрещено, а вот продавать можно. Продавцы дружно говорят, что привозят им рыбу с севера, - рассказал ведущий.


Кроме этого, Дмитрий Левицкий побывал в селе Бугульдейка. Там он поработал на ферме, научился доить корову, колоть барана и делать кровяную колбасу. Также съёмочная группа побывала и на зимней рыбалке на острове Ольхон.

- Друзья, скажу вам честно, это было одно из самых невероятных моих путешествий, а я был много где и не только в России. Кухня любого региона определяется продуктами, которые в этом регионе есть. Всё, что здесь едят, это, в основном, рыба, которая водится в Байкале, и мясо. Это исторически баранина, чуть позже появилась свинина. Мясо едят по всей стране, но той рыбы, которая водится в Байкале, вы не попробуете нигде больше. Мне, конечно же, запомнились именно рыбные блюда, которые тут можно встретить на каждом шагу. Они очень простые и очень вкусные. Национальные бурятские блюда, которые готовятся из баранины, конечно, специфические, но моё впечатление от разделки барана было самым ярким в этом путешествии. Короче, Байкал обязателен к посещению, - подытожил Дмитрий Левицкий.   



         
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