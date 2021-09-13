Житель Бурятии установил памятник Алдару Цыденжапову

Общество, Фото: страница Соелмы Дагаевой

Георгий Колмаков установил памятник на свою пенсию



Житель Селенгинского района Бурятии Георгий Колмаков установил памятник Герою России Алдару Цыденжапову в своём селе Селендума. Об этом рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева на своей странице в соцсети.



- В Бурятии живёт один человек, о котором хочу рассказать. Он приходит на памятник, что сам установил на возвышении у своего села. На свою пенсию. Постепенно этот ритуал подхватили и земляки, в том числе школьники. Памятник Герою России Алдару Цыденжапову. 11 сентября Георгий Иванович проводит особенный день Памяти, - поделилась министр.



Георгий Иванович живёт в селе Селендума с супругой. Едва узнав о гибели Алдара, он решил поставить ему памятник и даже затем съездил к его родителям в далёкую Агу.



- В тот момент Алдару Цыденжапову ещё не было присвоено звание Героя, да и памятник стал самым первым. «Алдар смотрит в сторону своей родины», - говорит Георгий Иванович, стоя у памятного камня, - продолжает Соелма Дагаева.



Георгий Иванович соорудил здесь скамейки, люди приходят сюда, вспоминают Алдара, проводят торжественные мероприятия



- Недавно была у него в гостях в Селендуме. Хочу показать вам несколько кадров о том, какой он творческий человек. Собирает интересные вещи, держит пчёл, коллекционирует якоря, разводит голубей. В театре бурятской драмы поставлен спектакль «Алдар», непременно пригласим Георгия Ивановича с супругой и селендумцами, как ситуация с ковидом улучшится. Дружба с таким человеком - большая честь, - заключила министр культуры.



Справка:



Алдар Цыденжапов (4 августа 1991 — 28 сентября 2010) — матрос Тихоокеанского флота России, погибший во время несения службы на эсминце «Быстрый». Предотвратив ценой своей жизни крупную аварию на военном корабле, спас от гибели сам корабль и экипаж в составе 348 человек. Погиб от сильнейших ожогов, перекрыв утечку топлива во время пожара в котельной.



16 ноября 2010 года ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.



Именем Алдара Цыденжапова названа улица в посёлке Агинское в Забайкальском крае. Именем героя также названа улица в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области. В школе посёлка Агинское, в которой он учился, установлена мемориальная доска. На берегу бухты Абрек залива Стрелок, где базируются корабли Приморского объединения Тихоокеанского флота, у пирса эскадренного миноносца «Быстрый» открыт знак памяти. На эсминце «Быстрый» открыта мемориальная доска. Место в кубрике, где жил Алдар Цыденжапов, навсегда останется за ним. Матрос навечно зачислен в списки экипажа корабля.



Его имя присвоено школе № 57 в Улан-Удэ. В столице Бурятии установлен памятник Герою.



Новейший корвет, построенный для Тихоокеанского флота, носит имя «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

