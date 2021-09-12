В Бурятии подтоплено более двух тысяч приусадебных участков





В подтопленных населённых пунктах Бурятии продолжают устранять последствия паводка. Населению оказывается адресная помощь – доставка питьевой воды, продуктов питания, предметов первой необходимости. Ведётся откачивание воды с подтопленных улиц, приусадебных участков, просушка домов, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.В Иволгинском районе в работах задействована пожарная насосная станция с магистральной линией протяжённостью 1200 метров. Благодаря технике на подтопленных участках наблюдается понижение уровня воды.В настоящее время в Бурятии остаются подтопленными 53 дома, 2077 приусадебных участков, в большинстве из которых наблюдается выход грунтовых вод.Рабочие группы муниципальных образований обследуют территории и принимают заявления от граждан, пострадавших от паводка.Всего в ликвидации последствий ЧС задействованы 141 человек, 66 единиц техники.В Улан-Удэ, по данным администрации города на 12 часов дня 12 сентября, уровень Селенги составляет 238 см. За сутки река опустилась на 1 см.Уровень воды в Уде 116 см (+6 см за сутки).⠀ Выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды 230 см.⠀ Критическая отметка в реке Селенга - 330 см, в реке Уда - 400 см. ⠀