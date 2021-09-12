Для жительницы Бурятии за три дня собрали деньги на электроколяску

Для женщины-инвалида стоимость жизненно необходимой коляски была неподъёмной



В эти дни многие жители Бурятии узнали историю женщины-инвалида Светланы. 14 лет назад она получила травму спинного мозга в области шейного отдела. Такие травмы тяжелее, чем повреждения грудного и поясничного отделов позвоночника. Что именно произошло, Светлана публично не рассказывала, однако на её странице есть запись: «Жизнь дважды поделена на «до и после». Продолжаю учиться жить».



Несколько дней назад Светлана обратилась за помощью. Весной она побывала на Сергиевских минеральных водах в Самарской области, и на курорте впервые опробовала инвалидную коляску с электроприводом. Производят такие замечательные коляски в Германии.



- В этом году исполнилось 14 лет, как я передвигаюсь с помощью инвалидного кресла-коляски, оно заменяет мне ноги. Прошло много лет, но только в этом году я поняла, что и на коляске можно передвигаться с комфортом. Этим летом я впервые съездила на санаторно-курортное лечение от Фонда соцстрахования, и там мне представилась возможность прокатиться на инвалидной коляске с электроприводом «Отто Бок» производства Германии. Раньше мне ребята рассказывали о ней, но купить её самостоятельно просто немыслимо. Те коляски, которые выдает государство, очень быстро приходят в непригодность, а моменты, когда они на ходу, приносят дискомфорт и разочарование, потому что невозможно находиться в них столько, сколько нужно. Из-за высокого уровня моей травмы коляска с электроприводом — это не роскошь, а крайняя необходимость, - рассказала на своей странице Светлана.



Однако стоимость такой коляски для жительницы Бурятии неподъёмная – 828 тысяч рублей. «Цена сравнима со стоимостью целого дома в местности, где я живу. Сложно представить, но это реальная цена», - поделилась женщина.



Поэтому 9 сентября она кинула клич о помощи, попросив помочь осуществить столь жизненно необходимую мечту. Сбор Светлана открыла своими 10 тысячами рублей – выплатой от государства. Больше денег на коляску у неё не было.



На призыв моментально откликнулись множество пользователей. Неравнодушные люди оставляли на странице Светланы подбадривающие комментарии и писали: «Пусть все получится, и вы как можно скорее получите заветную коляску», «У вас обязательно будет эта коляска!», «Сумма реально огромная, но вместе мы сила, и думаю, в скором времени сможешь собрать».



История окончилась счастливо. Утром 11 сентября Светлана сообщила, что собрано уже 420 тысяч рублей, а вечером того же дня сбор был закрыт.



- Дорогие друзья, родные, все, кто не прошел мимо и помог - информационно, финансово, морально! Спешу сообщить вам, что сбор закрыт! Необходимая сумма собрана! Масса эмоций! Я благодарна всем и каждому, кто принял участие в моем сборе, а значит и в моей судьбе! Мечты и вправду сбываются! Моя мечта сбывается благодаря всем вам! – поблагодарила всех счастливая жительница Бурятии.



«Здорово! Так тепло на душе, что мечта сбылась», «Какая хорошая новость! Очень за вас рада!», «Удачи и хорошего настроения», - вовсю поздравляют Светлану пользователи.





