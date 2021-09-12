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Иркутяне бросили перчатку Бурятии

Иркутяне бросили перчатку Бурятии
Общество,  Фото:КВН-движение Бурятии
Стало известно, как Бурятия отметит День Байкала

11 сентября иркутские активисты символически кинули Бурятии экоэстафетную перчатку.

Кинув перчатку, член Иркутской экологической общественной организации «Мой Байкал» Полина Кайзер передала Бурятии эстафету по сохранению озера чистым. Символическую перчатку принял автор проектов #МусорИзГоловы и #календарьсубботников, руководитель КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.

День Байкала-2021 объединит волонтёров, которые от начала до конца экосезона трудились с высокой мотивацией и были отмечены специальными дипломами министерства природы и экологии России и именными QR-футболками «Герой Байкала».

- Иркутяне отметили День Байкала чуть раньше, в Бурятии мы будем отмечать этот день ещё ярче и масштабнее 12 сентября на берегу священного озера в Безымянке. Достойно подготовим Байкал к осени! - обратился Чингис Болотов.

Акция в Безымянке станет 11-й по счёту в «Календаре субботников» - проекте, который получил поддержку фонда президентских грантов. Всем активистам предоставят транспорт, перчатки и мешки для мусора, освежающие напитки и накормят вкусным обедом.

Кроме субботников, волонтёры «Новой Энергии» провели четыре чемпионата по сбору мусора на Байкале в самых популярных местах отдыха - в Горячинске, Максимихе, Энхалуке и в труднодоступном месте - в Налимовке. Всего по итогам акций волонтёры НКО «Новая Энергия» собрали около 300 тонн мусора. В рамках проекта «Календарь субботников» собрано 167 тонн отходов, по результатам нашумевшего проекта #МусорИзГоловы - 116 тонн.

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