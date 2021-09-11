В Улан-Удэ отремонтировали дорогу возле дацана

Всего на ремонт участка выделено около 7,8 млн рублей



В Октябрьском районе города по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновили дорогу по улицам Красногвардейская и Заудинская. Участок протяжённостью 520 метров ремонтировала подрядная организация «СК Олимп».



Дорожники отфрезеровали старое дорожное полотно и покрыли его свежим асфальтобетоном в два слоя, также были установлены новые бортовые камни. Здесь построили тротуары с двух сторон и заасфальтировали парковку возле дацана «Гандан-Жамба-Лин». Выполнены и последние штрихи – нанесена разметка, установлены дорожные знаки.



По просьбам жителей дорожное полотно по Красногвардейской во время ремонта продлили на пару метров, которое по проекту не доходило до крайнего дома улицы.



- Всего на ремонт участка выделено около 7,8 млн рублей. В ближайшее время состоится итоговая приёмка объекта с участием рабочей группы по контролю качества дорожных работ и общественников, - сообщили в мэрии Улан-Удэ.





