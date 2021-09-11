Также в Москве открылась его выставка «Трансформация»
Всемирно известный бурятский скульптор Даши Намдаков получил регалии академика Российской академии художеств. Об этом он сообщил в своём аккаунте в Instagram.
Почётное звание бурятский скульптор получил ещё в прошлом году.
- В 2020 году большой честью стало получить почётное звание академика Российской Академии Художеств. Во вторник прошло вручение регалий Российского Академика Художеств из рук Зураба Константиновича Церетели. Художественный путь зависит не только от самого творца. Все результаты были достигнуты благодаря сотрудничеству с коллективом скульпторов и художников, работе с командой и поддержке близких. В будущем нас ждём не менее плодотворная деятельность! – пишет Даши Намдаков.
Об этом событии сообщил также экс-министр культуры Бурятии Тимур Цыбиков в соцсети.
- В выставочном зале Российской академии художеств открылась выставка выдающегося российского бурятского художника Даши Намдакова #трансформация по случаю вручения ему атрибутов академика! Этого почётного звания Даши был удостоен в 2020 году! Поздравляем Мастера в кругу друзей, - написал он в Facebook.
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