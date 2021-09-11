Коронавирус унёс жизни ещё двух жителей республики
По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии, на 8:00 часов 11 сентября зарегистрировано 57333 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 49% (27 916) приходится на жителей Улан-Удэ.
За минувшие сутки выявлено 78 новых больных коронавирусом.
Из выявленных за прошедшие сутки больных – 64 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 11 сентября число контактных лиц – 6534 человек.
По данным минздрава Бурятии, всего выздоровели от COVID-19 – 49 333 человек, в том числе за сутки 30 пациентов, дополнительно сняты с наблюдения 67 человек.
В стационарах региона получают лечение 332 пациента с COVID-19 и подозрением на него, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 291. В отделениях реанимации находится 43 пациента (из них старше 65 лет – 26), на ИВЛ – 18 пациентов (из них старше 65 – 10), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 10.
Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 397 коек: занято – 332, свободно – 65 коек. Занятость коечного фонда составляет 83,6%.
По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 948 человек.
Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 1799 человек, в том числе за сутки два пациента (в возрасте до 65 лет – 1, старше 65 лет – 1 чел.).
За сутки в Бурятии выявлено 78 новых случаев коронавируса
Общество, Фото:
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