Каждый – о своём: Кто и с какой целью идёт в Госдуму от Бурятии



Напомним, в Госдуму от Бурятии выдвинулись: Баир Цыренов (КПРФ), Сергей Дорош (ЛДПР), Вячеслав Дамдинцурунов («Единая Россия»), Игорь Бобков (Российская партия пенсионеров), Оксана Бухольцева («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Сергей Зверев («Зелёные»), Максим Бувалин («Новые люди»), Баяр Цыденов («Гражданская платформа»), Евгений Меньшиков («Российская партия свободы и справедливости»), Дамдин Болотов («Коммунисты России»).



Игорь Бобков:



«Вполне ясная и конкретная цель – потребовать от руководства страны снижение пенсионного возраста для граждан России. Граждане России не доживают до нового пенсионного возраста. Ну и, как бы банально не звучало, - защищать права и интересы самых социально-незащищённых слоёв населения России».



Дамдин Болотов:



«Цель моя – улучшение качества жизни населения через развитие солнечной энергетики. Для жителей нашей республики необходимо организовать субсидирование установки солнечных батарей в частных домовладениях.



Также на федеральном уровне нужно проработать вопрос о льготах и мерах компенсационного характера жителям Байкальской экологической зоны – по аналогии со льготами, предоставляемыми народам Крайнего Севера, в сфере ЖКХ, налогообложения. И тогда у людей появится надежда на жизнь.

Третий важный момент – это борьба с криминальной субкультурой, в просторечии «АУЕ». Конечно, по сравнению с «лихими 90-ми», это явление сейчас менее проявляется, но вызывает беспокойство, что в подобные пирамиды втягивают подрастающее поколение».



Максим Бувалин:



«Это мои первые выборы. Я иду в политику, потому что знаю, что надо делать и как добиться результата. Проблем в республике много, они не уникальны, но я чётко понимаю, как изменить жизнь людей к лучшему. У меня есть силы, знания и поддержка сильной команды партии «Новые люди». Мы хотим работать для своих родных городов, посёлков, сёл и деревень. Пришло время обратить внимание на регионы – о чём говорит «народный мэр» Сардана Авксентьева, вошедшая в федеральный список партии. Мы идём на выборы, чтобы побеждать!».



Оксана Бухольцева:



«Я не могу выдвинуть свою кандидатуру в принципе – это дело Совета партии «Справедливая Россия – Патриоты – за Правду» в Бурятии. После обсуждения моими однопартийцами этого непростого вопроса поговорили со мной, дали время подумать. Я рассмотрела все плюсы и минусы, а после дала своё согласие. Электорат «Справедливой России» - это те, кому важны законы, которые будут работать на жителей, в том числе и нашей республики, в сфере ЖКХ, образования, здравоохранения, социальной защиты, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса… И, конечно, мне со стороны надоело наблюдать как от нас, местных байкальских аборигенов, чиновники из центра пытаются спасти наше же озеро. Я за законы, которые согласуются, помогают простому местному народу».



Вячеслав Дамдинцурунов:



«Чтобы победить. Чтобы лучше помогать команде Главы Бурятии, в которую я вхожу, решать проблемы развития нашей республики. Чтобы дальше расти самому и реализовать собственные накопившиеся проекты, первый из которых – закон о поддержке молодых специалистов. Чтобы защищать интересы жителей Бурятии, голос которых пока ещё плохо слышат в Москве».



Сергей Дорош:



«Я выдвигаю свою кандидатуру, чтобы избраться и продвигать законы, меняющие жизнь жителей республики к лучшему».



Сергей Зверев:



«Сохранение озера Байкал и устойчивое развитие Байкальского региона на другом уровне – не с плакатом, а с мандатом. Это значит, что Природа, если мы хотим её действительно защитить от угрозы уничтожения, должна стать политическим вопросом, а не уделом экоактивистов и учёных».



Евгений Меньшиков:



«С какой целью я выдвинул свою кандидатуру в депутаты Госдумы по Бурятии? Чтобы объединить оппозицию в республике. Поэтому призываю всех оппозиционных кандидатов, баллотирующихся в Думу, провести праймериз и оставить одного единого кандидата от оппозиции против кандидата от партии власти. Мы не должны больше пропускать в Думе такие антинародные законы, как, например, закон о пенсионной реформе или принятие в будущем закона об обязательной вакцинации от ковида всех граждан страны, включая детей, что должно быть только делом добровольным!».



Баяр Цыденов:



«Сегодня грань между чиновниками и простыми людьми с каждым разом становится всё более ощутимой. Особенно в провинции, в отдалённых районах, сёлах, маленьких городах ситуация с каждым годом ухудшается, и необходимо пересмотреть весь процесс.



Сегодня примерно тридцать процентов населения, которые привыкли надеяться на самих себя, и при этом зарабатывают деньги и производят продукцию первой необходимости, смогут обеспечить экономическую безопасность нашей страны.



Поэтому, чтобы дать возможность для реализации программы «Экономика народного хозяйствования», я и выдвинул свою кандидатуру на выборах в Государственную Думу. Мне хотелось бы поделиться положительным опытом реализации данной модели, и в конечном итоге масштабировать ключевые положения «Программы…» в нашей республике».



Баир Цыренов:



«С той целью, чтобы проблемы Бурятии озвучивались и решались на федеральном уровне. Я намерен озвучивать и отстаивать интересы нашей республики. В составе фракции КПРФ буду вносить и отстаивать законы, направленные на развитие нашей страны, трудового народа. Голос сотен тысяч наших земляков будет слышен в стенах Госдумы, как никогда, громко и уверенно. Я иду в Госдуму, чтобы добро и справедливость побеждали. Также я приложу все усилия для того, чтобы проблемы Байкала, нашей природы решались не в недрах федерации, а здесь, в Бурятии, и при активном участии наших учёных из БНЦ и университетов».







