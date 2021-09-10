В Бурятии МАПП «Кяхта» открыли после реконструкции

Пропускная способность МАПП Кяхта увеличена в два раза по количеству транспорта



10 сентября в Бурятии прошла церемония, посвящённая открытию после реконструкции многостороннего автомобильного пункта пропуска Кяхта на границе с Монголией. Символично, что впервые автомобили пересекли границу с Монголией в Кяхте также в сентябре, 20-лет назад, сообщили в пресс-службе ФГКУ Росгранстрой.



Реконструкция погранперехода позволила создать новую инфраструктуру для служб пограничного, таможенного и иных видов контроля. Построено более 40 зданий и сооружений административного, хозяйственного, бытового и инженерно-технического назначения. Проведена работа по оснащению погранперехода современным оборудованием.



Благодаря двукратному увеличению количества полос движения разделены потоки движения транспорта. Это позволило повысить безопасность движения в пункте пропуска.



Пропускная способность МАПП Кяхта увеличена в два раза по количеству транспорта (до 1000 транспортных средств в сутки) и в три раза по количеству людей (до 5000 человек в сутки). Это позволяет сократить время прохождения контрольных процедур при пересечении границы и способствует увеличению скорости доставки грузов, основными из которых на экспорт являются лесо- и пиломатериалы, пищевые продукты, на импорт – продукция животного происхождения, корма, пищевые продукты, материалы.



Приказ минтранса России от 25 августа №288 «Об открытии автомобильного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Кяхта (Республика Бурятия)» зарегистрирован минюстом России и опубликован на портале правовой информации. Приступить к осуществлению контрольных процедур на объекте сотрудники государственных контрольных органов смогут после вступления приказа в силу (19 сентября).



