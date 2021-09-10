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Бурятия – сокровищница «камня царей»

Бурятия – сокровищница «камня царей»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Драгоценный минерал нефрит с каждым годом становится всё более популярным и востребованным на рынке ювелирных изделий. В свою очередь, этот факт помогает укрепить позиции нашей республики – именно на территории Бурятии добывается львиная доля всего объёма российского нефрита

Лидер по добыче

Со времён промышленного освоения и добычи нефрита геологи выяснили: на территории Республики Бурятия расположены наиболее продуктивные месторождения нефрита, образцы которого являются наиболее ценными в прикладном использовании.

На сегодняшний день государственным балансом запасов России учитываются 24 месторождения нефрита в Челябинской области — Академическое, в Красноярском крае — Куртушибинское (Участок Центральный), Кантегирское и Стан-Таскыльское, в Республике Тыва — Куртушубинское (Участок Восточный), в Иркутской области — Онотское. В Забайкальском крае — Удоканское, Залежь № 1 (участок Чопоко) и 17 месторождений – в Республике Бурятия. В России ведётся добыча как светлоокрашенного, в Баунтовском и Муйском районах, так и аппоультрамафитового – зелёного – в Окинском районе. В настоящее время в распределённом фонде есть месторождение Куртушубинское – одна половина в республике Тыва, другая – в Красноярском крае, Кантегирское в Красноярском крае, и другие месторождения, но они – в нераспределённом фонде.

Месторождения, расположенные в Бурятии, находятся по преимуществу в северных районах республики, в труднодоступных местах. Это – Оспинское, там ведётся добыча зелёного нефрита, Горлыкгольское, Окинский район, - зелёный нефрит. Бортогольское – участок «Окинский-2», Саган Сайр – добыча не ведётся. Хамархудинское – в Закаменском районе. Светлоокрашенный нефрит добывается на месторождениях: Голюбинское, Оломи, Сергеевская залежь – в Муйском районе, Кавоктинское, Хойтинское, Воймаканское – Баунтовский район.



По информации Евгения Кислова, заведующего лабораторией геохимии и рудообразующих процессов Геологического института СО РАН, на 1 января 2020 года – самые свежие данные – в Российской Федерации запасы нефрита составляют: 20550,5 т нефрита-сырца, сортового - 5971,17 т. Из этого объёма на Бурятию приходится 19041,48 т нефрита-сырца, сортового 5433,35 т. В Иркутской области – 3540 кг сортового нефрита, Забайкальский край - 156,6 т нефрита-сырца, сортового нефрита - 29,04 т.

По данным учёных, за 2019 год добыча нефрита по России составила: 1248,97 т нефрита-сырца, сортового - 363,76 т. По Бурятии - 1175,15 т, что больше 90%, сортового - 326,11 т. В Иркутской области и Забайкальском крае добыча не велась.

В 2018 году по России добыча составила: 1631,11 т, сортового - 496,97 т. Из них по Бурятии - 1537,71 т нефрита-сырца, сортового - 467,37 т. Забайкальский край - 37,7 т, сортового - 7 т.

– Таким образом, Республика Бурятия обладает 90,99% российских балансовых запасов сортового нефрита. По состоянию на 2020 г. в республике учитываются 17 месторождений нефрита, суммарные запасы которых на Госбалансе составляют 19 041,48 т нефрита-сырца, в том числе 5 433,35 т сортового нефрита. Забалансовые запасы составляют 71,5 т нефрита-сырца, в том числе 57,3 т сортового нефрита, - отмечает Евгений Кислов. - При этом в настоящее время на территории Республики разрабатываются ещё 8 месторождений, суммарные запасы которых по категориям составляют 9 599,4 т нефрита-сырца и 2 876,66 т сортового нефрита. В распределенном фонде участков недр учитываются 19 месторождений с суммарными запасами 17 823,71 т нефрита-сырца.

Обширная география

Но нефрит представлен в недрах не только нашей республики. В той или иной степени нефрит имеется по всему миру. География распространения и добычи нефрита весьма обширна. Сегодня камень добывают в Китае, Мьянме, Канаде, Австралии и России. В Китае добывается светлоокрашенный (аподоломитовый) нефрит. В Австралии наиболее активная добыча – на полуострове Эйр, где имеется чёрный (аппокарбонатный) нефрит. В Канаде достаточно много зелёного нефрита (ультрамафитового). На Тайване ведётся добыча зелёного нефрита, но лишь время от времени, так же, как и в Канаде. В Польше имеются исторические месторождения, но на них добыча практически не ведётся. Интерес для учёных представляет Вал-Маленко – месторождение на границе Италии и Швейцарии, где при добыче талька случайно обнаружили нефрит. Чхунчхон – месторождение в Корее, где добывается светлый нефрит. Пакистан и Афганистан – также ведётся добыча, однако нет информации. Во Вьетнаме добыча ведётся, но преимущественно для внутреннего рынка. Популярна в плане нефрита и Новая Зеландия – нефритовые украшения ценятся среди местного населения, маори.

Как видим, запасы минерала весьма обширны. Кроме того, на нефрит и ювелирные изделия из него имеется устойчивый спрос на мировом рынке, что помогает в укреплении как региональной экономики в республике, так и в масштабах всей страны.

Бурятия нефрит полезные ископаемые

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