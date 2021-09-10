Школьники Бурятии посоревнуются в первенстве по ПДД

Также они продемонстрируют навыки в оказании первой помощи и фигурном вождении велосипеда



В Бурятии мальчиков и девочек 9-12 лет приглашают для участия в личном первенстве на знание основ безопасного поведения на дорогах. Оно состоится 23 сентября в Улан-Удэ, в УМЦ «Авангард».



- Данное мероприятие ориентировано на привитие навыков безопасного и ответственного поведения на дорогах и популяризации движения ЮИД. Первенство проводится в рамках месячника безопасности, - сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.



В личном зачёте ребята должны показать свои знания по основам оказания первой помощи и правил дорожного движения, а также навыки в фигурном вождении велосипеда.



Этап «Фигурное вождение» будет включать несколько испытаний: «Восьмёрка», «Слалом», «Зауженная прямая дорожка», где участники должны продемонстрировать искусство владения велосипедом, стараясь правильно и чётко объехать всевозможные препятствия и испытание.



На этапе «Автогородок» участники должны проехать указанный маршрут, соблюдая ПДД, сигналы светофора и указания дорожных знаков.



Для проверки знаний по правилам дорожного движения и основам оказания первой помощи участникам необходимо будет пройти теоретический экзамен.



Победителей наградят дипломами и памятными подарками, участников — сертификатами об участии.



Возрастное ограничение 6+

