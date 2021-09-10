 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 сентября

09 сентября

Популярное

Школьники Бурятии посоревнуются в первенстве по ПДД

Школьники Бурятии посоревнуются в первенстве по ПДД
Общество,  Фото:pixabay.com
Также они продемонстрируют навыки в оказании первой помощи и фигурном вождении велосипеда

В Бурятии мальчиков и девочек 9-12 лет приглашают для участия в личном первенстве на знание основ безопасного поведения на дорогах. Оно состоится 23 сентября в Улан-Удэ, в УМЦ «Авангард».

- Данное мероприятие ориентировано на привитие навыков безопасного и ответственного поведения на дорогах и популяризации движения ЮИД. Первенство проводится в рамках месячника безопасности, - сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.

В личном зачёте ребята должны показать свои знания по основам оказания первой помощи и правил дорожного движения, а также навыки в фигурном вождении велосипеда.

Этап «Фигурное вождение» будет включать несколько испытаний: «Восьмёрка», «Слалом», «Зауженная прямая дорожка», где участники должны продемонстрировать искусство владения велосипедом, стараясь правильно и чётко объехать всевозможные препятствия и испытание.

На этапе «Автогородок» участники должны проехать указанный маршрут, соблюдая ПДД, сигналы светофора и указания дорожных знаков.

Для проверки знаний по правилам дорожного движения и основам оказания первой помощи участникам необходимо будет пройти теоретический экзамен.

Победителей наградят дипломами и памятными подарками, участников — сертификатами об участии.

Возрастное ограничение 6+
дети ПДД безопасность дорожного движения первенство Бурятия профилактика дорожного травматизма

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия примет всероссийскую конференцию по развитию сельского туризма
Бурятия примет всероссийскую конференцию по развитию сельского туризма
Общество, 10.09.2021
В её рамках пройдут мастерские в Иволгинском районе
В Бурятии назвали победителей конкурса «Моя республика. Мой город»
В Бурятии назвали победителей конкурса «Моя республика. Мой город»
Общество, 10.09.2021
В нём приняли участие юные художники в возрасте от 8 до 14 лет
На территории Забайкалья будут развивать киберспорт
На территории Забайкалья будут развивать киберспорт
Общество, 10.09.2021
Этим займётся федерация компьютерного спорта России
В Иркутской области изменятся условия получения пособий на детей
В Иркутской области изменятся условия получения пособий на детей
Общество, 10.09.2021
Поправки начнут действовать с начала следующего года
Футболисты Бурятии стали призёрами первенства СФО и ДФО
Футболисты Бурятии стали призёрами первенства СФО и ДФО
Общество, 10.09.2021
В соревнованиях участвовали юноши 2005 года рождения
В Улан-Удэ пройдёт акция по приёму вторсырья
В Улан-Удэ пройдёт акция по приёму вторсырья
Общество, 10.09.2021
Пункт приёма будет организован в центре Советского района
В Иркутске открылся Вампиловский фестиваль
В Иркутске открылся Вампиловский фестиваль
Общество, 10.09.2021
Театральное мероприятие проводится в формате режиссёрской лаборатории
В районе Бурятии поздравили двух ветеранов тыла
В районе Бурятии поздравили двух ветеранов тыла
Общество, 10.09.2021
В Мухоршибирском районе юбилеи отметили две долгожительницы
Жительница Читы отпраздновала столетний юбилей
Жительница Читы отпраздновала столетний юбилей
Общество, 10.09.2021
Гостей именинница встретила песней
В Бурятии поблагодарили волонтёров и работников спорта
В Бурятии поблагодарили волонтёров и работников спорта
Общество, 10.09.2021
Они были отмечены благодарственными письмами
Чита добилась звания «Город трудовой доблести»
Чита добилась звания «Город трудовой доблести»
Общество, 10.09.2021
Почётного звания удостоились ещё 11 городов
Клещи покусали более 2,7 тысяч жителей Бурятии
Клещи покусали более 2,7 тысяч жителей Бурятии
Общество, 10.09.2021
Зарегистрировано 28 случаев инфекций, передающихся клещами
В Бурятии МАПП «Кяхта» открыли после реконструкции
В Бурятии МАПП «Кяхта» открыли после реконструкции
Общество, 10.09.2021
Пропускная способность МАПП Кяхта увеличена в два раза по количеству транспорта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^