В Бурятии спасли женщину, которой опухоль сдавливала спинной мозг





62-летнюю жительницу Бурятии четыре года мучили длительная слабость в руках и ногах, онемение и сильные боли в шее. Два года назад болевой синдром усилился. Пенсионерка наблюдалась у невролога и терапевта по месту жительства. Однако терапия не помогала, а тем временем женщина уже практически перестала самостоятельно передвигаться. Было получено направление на МРТ в республиканскую клиническую больницу имени Семашко.На основании обследования нейрохирург Балхар Шатуев диагностировал опухоль позвоночного канала на уровне четвёртого шейного позвонка, которая сдавливала спинной мозг.Под руководством заведующего нейрохирургическим отделением больницы Василия Хундаева врачи приняли решение о госпитализации пациентки и необходимости операции.- Для получения доступа к новообразованию нейрохирург Булат Цыбиков провёл декомпрессивную ламинэктомию, то есть частичное удаление дугоотростчатых суставов и остистых отростков. После Булат Зориктуевич перешёл к микрохирургическому этапу операции, а именно выделил границы и успешно удалил опухоль полностью, - сообщили в республиканской клинической больнице.Сразу же после операции пациентке стало лучше: она могла шевелить ногами, появилась сила в руках.- Ещё один важный этап при подобных диагнозах – гистология. Хирург извлекает и отправляет ткань опухоли на гистологическое исследование, которое покажет характер образования. В нашем случае экспертиза подтвердила доброкачественную менингиому, а значит в дальнейшем, к счастью, не потребуется ни лучевая, ни химиотерапия, - уточнили в больнице.Пациентка прошла реабилитацию в отделении неврологии, после которой избавилась практически от всех проблем. Женщина выписана домой со значительным улучшением и в удовлетворительном состоянии.