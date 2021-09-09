Страдающий осуждённый обратился за помощью к бурятскому омбудсмену
В июле 2021 года к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился осуждённый, которому пришлось ползать в колонии на коленях. Мужчина прибыл из Республики Алтай для отбытия наказания в одной из колоний Бурятии. У него сломаны обе ноги.
По прибытии осуждённого положили в лечебное учреждение соответствующей колонии.
- Обращаясь к Юлии Жамбаловй, заявитель жаловался на условия содержания, которые не соответствуют условиям содержания инвалидов колясочников. Не имеется пандусов, поручней, туалеты соответствующе не оборудованы, в палатах отсутствуют раковины. Кроме того, ему не предоставили коляску, в результате чего он вынужден был ползать на коленях, - сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.
Уполномоченный по правам человека обратилась к Бурятскому прокурору по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. «Поскольку имелись нарушения в деятельности администрации исправительного учреждения требований статей 7, 18 Конституции, статьи 15 федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» по обеспечению беспрепятственного доступа осуждённых с ограниченными возможностями», - пояснили в аппарате уполномоченного.
В Бурятии мужчине со сломанными ногами в колонии пришлось ползать
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