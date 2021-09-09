В Тункинском районе Бурятии прошёл «Тур общественного здоровья»





В Тункинском районе Бурятии провели «Тур общественного здоровья». Акция была организована в середине августа Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Бурятии. В Тунку прибыл целый десант медиков.- «Тур общественного здоровья» проводится у нас по районам. Мы выбрали Тункинский район, поскольку он входит в число районов с высокой смертностью населения в трудоспособном возрасте от внешних причин. Во-вторых, мы хотели поддержать село Монды, жители которого в прошлом году решили ограничить продажу алкоголя и образовать территорию трезвости. Вы, наверное, знаете: в республике есть такие сёла, которые отказываются от реализации спиртного и организовывают подобные территории. Это, допустим, Тохорюкта в Хоринском районе, Бом в Мухоршибирском районе. И в Мондах, самом отдалённом селе в Тункинском районе, тоже приняли такое решение. Мы хотели поддержать их, посмотреть, как это у них проходит и т.д., - поведала главный врач центра Етта Доржиева.Также прошли бесплатные комплексные обследования жителей ряда сёл.- Врачи проехали по сёлам – работали не только в районном центре, но в отдалённых сёлах. Они принимали пациентов, проводили скрининговое профилактическое обследование, рассказывали людям о здоровом образе жизни, - продолжила она.Состоялись обучающие лекции, семинары для врачей Тункинской центральной районной больницы, круглый стол и совещание с руководством района.- Провели ряд семинарских занятий с врачами, фельдшерами, акушерками района. С нами выезжал перинатальный центр, главный внештатный акушер-гинеколог минздрава Бурятии Марина Петровна Ринчиндоржиева, наши врачи. Мы рассказывали о профилактике онкологических заболеваний, о диспансеризации лиц, перенесших COVID-19, вакцинопрофилактике. Также провели круглый стол в администрации района, где участвовали главы поселений, активисты, комитеты администрации, ТОСы, - отметила Етта Доржиева.Приехавшие из бурятской столицы врачи рассказывали в Тунке и о возможности внедрения специальных корпоративных программ.- Мы рассказывали руководителям учреждений, что им нужно вводить в своих коллективах такие корпоративные программы «Здоровье на рабочем месте». Суть последних заключается в том, чтобы люди, которые большую часть времени находятся на работе, имели возможность оздоравливаться. Это физкультминутки, корпоративные спортивные мероприятия, зарядки, создание условий для питьевого режима – кулеры, фильтры для воды, условия для приема здоровой пищи и т.д., - сообщила главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики республики.У медиков была обширная программа. Основная цель всех мероприятий - обратить внимание жителей на то, как образ жизни влияет на их здоровье и качество жизни.