В Бурятии спасатели продолжают возить еду лошадкам на остров









В подтопленных населённых пунктах Кяхтинского и Иволгинского районов Бурятии ежедневно работают спасательные подразделения, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.Вчера только спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в селе Поселье перевезли 16 человек, два мешка личных вещей, доставили 40 литров бутилированной воды, 20 кг продуктов.В поселке Наушки они доставили 150 литров бутилированной воды, продукты питания.Также спасатели продолжают кормить лошадей, которые находятся на острове. Из-за подтопления остров отрезало от «большой земли».