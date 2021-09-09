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В Бурятии спасатели продолжают возить еду лошадкам на остров

В Бурятии спасатели продолжают возить еду лошадкам на остров
Общество,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Спасатели привозят корм на лодках

В подтопленных населённых пунктах Кяхтинского и Иволгинского районов Бурятии ежедневно работают спасательные подразделения, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС. 

Вчера только спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в селе Поселье перевезли 16 человек, два мешка личных вещей, доставили 40 литров бутилированной воды, 20 кг продуктов.

В поселке Наушки они доставили 150 литров бутилированной воды, продукты питания.

Также спасатели продолжают кормить лошадей, которые находятся на острове. Из-за подтопления остров отрезало от «большой земли». 


спасатели лошади

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