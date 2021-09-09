В Бурятии спасатели продолжают возить еду лошадкам на остров

Спасатели привозят корм на лодках
В подтопленных населённых пунктах Кяхтинского и Иволгинского районов Бурятии ежедневно работают спасательные подразделения, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Вчера только спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в селе Поселье перевезли 16 человек, два мешка личных вещей, доставили 40 литров бутилированной воды, 20 кг продуктов.
В поселке Наушки они доставили 150 литров бутилированной воды, продукты питания.
Также спасатели продолжают кормить лошадей, которые находятся на острове. Из-за подтопления остров отрезало от «большой земли».
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Спасатели привозят корм на лодках
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